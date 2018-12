Dólar gana terreno, se vende hasta en 20.95 pesos en bancos

Este miércoles en bancos de la Ciudad de México el dólar libre se vende hasta en 20.95 pesos, nueve centavos más respecto al cierre previo, y se compra en un mínimo de 19.30 pesos.

Banco Base refirió que existe optimismo en los mercados financieros después de que el ministerio de comercio de China señaló que habrá una ventana de 90 días para entablar negociaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump, periodo en donde no se implementarán nuevas medidas arancelarias.

Agregó que el optimismo no se verá reflejado en la sesión estadounidense, pues los mercados financieros permanecerán cerrados en ese país por el luto tras el fallecimiento del ex presidente George H.W. Bush, por lo que el tipo de cambio estará sensible a noticias principalmente internas.

Lo anterior también causará una disminución de la liquidez en el mercado cambiario durante la sesión, por lo que el tipo de cambio estará sensible a noticias principalmente internas.

El Banco de México (Banxico) informa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 20.5123 pesos.

Asimismo, las Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se ubican en 8.3438 y 8.4562 por ciento, la primera sin cambios y la segunda con un avance de 0.0137 puntos porcentuales.

BANCO______COMPRA________VENTA

CITIBANAMEX

LIBRE _____20.00_______20.85

Interbancario _____20.57______20.58

EURO ________23.27 _______23.28

BANCOMER

LIBRE ______19.87______20.95

Interbancario ____20.56 _____20.58

EURO _______22.59______23.67

BANORTE

LIBRE ______19.30_____20.70

EURO ______22.75_____23.60

SANTANDER

LIBRE ______20.17______20.69

EURO ______22.79_______23.66

AC