Dólar cede 10 centavos y se vende en 19.68 pesos en bancos capitalinos

El dólar libre abre la jornada con un retroceso de 10 centavos frente al cierre de ayer, al venderse hasta en 19.68 pesos, y se compra en un precio mínimo de 18.15 pesos en sucursales bancarias de la capital.

De acuerdo con Banco BASE, el peso inicia la sesión con una apreciación, ganando terreno junto a la mayoría de los principales cruces, tras la publicación de la inflación en Estados Unidos, que en febrero se ubicó en una tasa interanual de 1.5 por ciento, por debajo de las estimaciones del mercado de 1.6 por ciento.

Señala que el debilitamiento del dólar es generalizado y entre las divisas que más ganan están el real brasileño y el peso mexicano.

La institución financiera precisa que la apreciación del peso también está asociada a noticias internas, pues de acuerdo con algunos medios el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que la administración federal decidió suspender temporalmente el proyecto de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ante un contexto de bajo crecimiento económico.

Asimismo, expuso, que los recursos presupuestados para la construcción de la nueva refinería, serán utilizados para invertir en áreas de "exploración y producción".

Además, de acuerdo con el funcionario, el proyecto de construcción de Dos Bocas no se aprobará hasta que no se tenga la planeación completa y se confirme que el presupuesto no excederá los ocho mil millones de dólares.

Finalmente, ante los comentarios más recientes de las agencias calificadores, el subsecretario de Hacienda comentó que si hay que ajustar algo para cumplir con las metas del gobierno federal, no será el objetivo fiscal.

La institución financiera precisa que durante la sesión el peso podría seguir ganando terreno, y para este martes se espera que el tipo de cambio cotice en un canal entre 19.10 y 19.35 pesos por dólar.

A su vez, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se coloca en 19.4243 pesos.

Asimismo, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se ubican en 8.5200 y 8.5275 por ciento, ambas con pérdidas de 0.0060 y 0.0019 puntos porcentuales, respectivamente.

CITIBANAMEX COMPRA VENTA Interbancario 19.32 19.33 Euro 21.78 21.82

BANCOMER COMPRA VENTA Interbancario 19.30 19.31 Euro 21.06 22.14

BANORTE COMPRA VENTA Dólar libre 18.15 19.55 Euro 21.30 22.15

