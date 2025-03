Disney busca nuevo CEO sucesor de Bob Iger

Disney pasó recientemente por la búsqueda de un CEO y estuvo a punto de ser un desastre, ya que Bob Iger, quien ha sido el rostro de Disney durante la mayor parte de las últimas dos décadas, ha gestionado hábilmente una compañía que no se parece a ninguna otra.

Iger fortaleció la marca Disney a través de sus adquisiciones de Pixar, Marvel y Lucasfilm, supervisó la expansión de la compañía en China e India y tuvo un enfoque fino en la tecnología que tanto mejoró el producto de Disney como lo hizo más accesible.

¿Cómo se reemplaza a un director ejecutivo que es considerado por muchos como uno de los cargos de mayor prestigio?

El nuevo CEO es una búsqueda amplia. Disney está buscando tanto dentro como fuera de la compañía. Los candidatos internos están siendo asesorados por Iger, interactuando con los 15 miembros de la junta de la compañía (incluido Iger) y recibiendo capacitación personalizada externa.

Se cree que los candidatos internos incluyen al presidente de ESPN, propiedad de Disney, Jimmy Pitaro; al presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Josh D'Amaro; al copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman; y a la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden.

¿Hay alguien en la lista de Disney que pueda supervisar parques, películas y streaming tan hábilmente como lo ha hecho Iger?

Bajo el paraguas de Disney se encuentran parques temáticos, estudios de cine y tecnología de streaming, todos con prioridades que parecen estar en desacuerdo entre sí, o al menos compitiendo por la atención del director ejecutivo de la compañía.

Jason Schloetzer, profesor asociado en la Facultad de Negocios McDonough de Georgetown, dijo que la experiencia de Walden en televisión y streaming lo posiciona bien para el puesto de CEO, aunque le falta experiencia con los parques temáticos de la compañía. Con D'Amaro, Disney tiene a alguien que ha estado en la compañía durante casi 30 años y que tiene una profunda experiencia en la división de parques temáticos, dijo.

"En última instancia, la elección probablemente se reducirá a qué candidato se siente más cómodo trabajando con la junta y quién puede motivar al siguiente nivel de ejecutivos para impulsar a la compañía hacia adelante", dijo Schloetzer.

Disney ha estado energizado últimamente. La compañía se benefició en su primer trimestre del fuerte rendimiento en taquilla de "Moana 2" y del crecimiento de suscriptores en Disney+ y Hulu.

El gigante del entretenimiento continúa apostando por algunos de sus títulos más exitosos. Iger anunció el jueves que una secuela de "Coco" de Pixar está oficialmente en desarrollo, por ejemplo. Aunque esa película se encuentra en sus etapas iniciales, también señaló series de televisión populares que regresarán con nuevas temporadas en el próximo año, como "The Bear" de FX y "Only Murders in the Building" de Hulu.

La reunión del jueves también destacó otros esfuerzos de crecimiento, incluyendo actualizaciones sobre una oferta "directa al consumidor" de ESPN que se lanzará este otoño y expansiones en varios parques y cruceros de Disney.

Disney creó una comisión de planificación de sucesión en 2023, pero la búsqueda comenzó en serio el año pasado cuando la compañía enlistó al presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, para liderar el proceso.

Disney no proporcionó actualizaciones sobre la sucesión en su reunión anual de accionistas el jueves 20 de marzo. Sin embargo, la pregunta de quién puede suceder a Iger sigue en la mente de los inversores.

"La comisión completa está comprometida en encontrar al líder adecuado para la compañía y estamos planificando una transición de liderazgo fluida que permitirá el éxito continuo de Disney", escribió.

Disney tiene la ventaja del tiempo. Después de firmar un contrato de dos años principalmente para corregir la trayectoria de Disney tras dos años difíciles bajo su sucesor elegido, Iger aceptó una extensión de contrato que lo mantiene en Disney hasta finales de 2026, por lo que se ha negado a comentar sobre su planificación de sucesión.

