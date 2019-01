Devolución, proceso que llevan ex accionistas: Grupo Modelo

Grupo Modelo informó que no tiene que ver con las afirmaciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que a la empresa le fue negada la devolución de miles de millones de pesos por concepto de IVA.

"La decisión a la que hizo referencia el día de hoy el presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, no corresponde a recurso legal alguno interpuesto por la empresa, sino a los procesos que llevan algunos ex accionistas del Grupo que hoy no tienen relación con el mismo", informó la empresa a través de un comunicado.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió improcedente la devolución de impuestos a la compañía cervecera.

"Si se hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver, esa es la cantidad que les dejo de tarea que investiguen, estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué lo digo? Porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la Corte, del Poder Judicial", dijo López Obrador.

También comentó que cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le informó sobre ese caso se puso muy contento, "porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto".

En su comunicado, Grupo Modelo reafirmó su compromiso con el cumplimiento a la ley y el respeto a las instituciones en todos los sitios donde opera.

