Destacan papel de la industria durante la pandemia

El coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, destacó el esfuerzo realizado por este sector durante el año pasado para sortear la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.

Durante la presentación de su informe de labores correspondiente al año pasado, González Uyeda resaltó que la industria trabajo salvaguardando la salud de los trabajadores.

Explicó que en todas las fábricas se aplicaron todos los protocolos sanitarios y de sana distancia impuestos por las autoridades sanitarias.

“Una vez que se presentó el COVID y se anunció la alerta sanitaria nos dimos a la tarea de salvaguardar a las empresas buscando apoyos en la mesa de reactivación buscando que fuera lo menos afectada la industria”, dijo.

El líder de los indistriales agregó que una vez aplicados los mecanismos de operación para las empresas se comenzó a trabajar con ellos.

“La frase era que el COVID no nos secuestre, que el COVID no nos arrincone y que no tuviéramos que esperar a que pasara la tormenta sino trabajar u convivir con el COVID-19”, añadió.

Durante su informe Francisco Cervantes, presidente de Concamin, destaco el papel realizado por el CCIJ a favor del sector industrial.

En la transmisión del informe que se realizó de manera virtual estuvieron presentes representantes del sector empresarial y de los tres niveles de gobierno.

