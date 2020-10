Deslumbrante energía a la mano

El estilo de vida acelerado y las largas jornadas de trabajo trajeron a los anaqueles y hogares a un nuevo jugador que nos ayuda a “cargar” la batería cuando el día se pone cuesta arriba: las bebidas energéticas. Y Solar Power se convierte en una apuesta para aquellos que necesitan un empujoncito de efervescencia pero no quieren consumir demasiada azúcar y sobre todo, taurina.

La bebida es el lanzamiento más reciente de la casa Heineken, que perfila un cierre de 2020 enriqueciendo su portafolio de bebidas no alcohólicas. Su fórmula apuesta por las “tres g”: ginseng, guaraná y Green tea (té verde). No tiene alcohol, es libre de taurina, baja en azúcares, cuenta con cafeína de origen natural, así como vitaminas C y D. Y de pilón, se fabricará en la planta que tiene Heineken en Guadalajara.

Fernando Ortiz (director de innovación de la empresa) y Diego Sánchez (director de marketing), esperan que este nuevo producto se asiente en el gusto del consumidor mexicano. De hecho, es el primer país de América al que llega, pues la empresa solamente lo había lanzado (con otra fórmula) en Rusia.

“Heineken está apostando por ampliar sus categorías de productos, pero sobre todo, en escuchar a los consumidores”, apunta Fernando, quien agregó que una de las virtudes que buscan resaltar con Solar Power es “ofrecer energía con un excelente sabor, pero cuidando los niveles de azúcar y calorías”.

Diego agrega que al momento de desarrollar el producto “teníamos dos cosas claras: que ofreciera ingredientes naturales y un sabor excelente”. Relacionado con ambos factores, “eliminamos la taurina, satanizada por los consumidores mexicanos, y buscamos alternativas: vitaminas, estimulantes, ingredientes naturales. Al final damos con un líquido que tiene poca azúcar y menos de 30 calorías”.

De sabor dulce y suave, con la interesante presencia de té verde, Solar Power se disfruta bien frío, como siempre, con moderación.

Esta bebida ya está apareciendo en diversas ciudades de nuestro país, y estará de venta en tiendas de conveniencia, departamentales y hasta las “tienditas de la esquina”. El precio sugerido con el que llegará será de $30 pesos.