Descarta Sectur que aerolíneas mexicanas quiebren

Ante las restricciones a la movilidad por el coronavirus que ha obligado a algunas aerolíneas a declararse en bancarrota, la Secretaría de Turismo (Sectur) descartó que las compañías mexicanas quiebren.

El titular de la Sectur, Miguel Torruco, afirmó que la actual administración está preocupada por las aerolíneas y dijo haber ya hablado con los propietarios de la mayoría de estas compañías. "Verán que seguiremos teniendo nuestras aerolíneas sólidas y fuertes".

"Tengan la confianza de que Aeromar, Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris y, en especial, Interjet seguirán volando y seguirán fortaleciendo la conectividad", dijo este martes ante el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

"El otro día hablé con Roberto Alcántara, propietario de Viva Aerobus, y está listo para salir con toda su flota, poco a poco, para ir cubriendo las necesidades y expectativas del consumidor. Aeroméxico, obviamente es nuestra gran aerolínea bandera, también ya estuve con su director general y poco a poco van a tomar su ritmo. Estuve con el señor Katz, dueño de Aeromar, con el que ya estábamos vinculados para la aviación regional en enero", respondió Torruco a José Enoch Castellanos, presidente nacional de la Canacintra, quien advirtió que México debe prepararse para la quiebra de algunas aerolíneas.

Participa el Secretario @TorrucoTurismo en el Primer Consejo Directivo Nacional Virtual de @CANACINTRAMex. Comparte con más de 350 empresarios de la industria de la transformación, un panorama general de la importancia y función del turismo en México.#LaFuerzaDeLaIndustria pic.twitter.com/lytUcvcj3m — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 26, 2020

"Tenemos que prepararnos para la quiera de algunas aerolíneas. Esto está sucediendo en el mundo y más vale que nos preparemos, porque sabemos y es público que nuestras aerolíneas, Interjet y Aeromar, no estaban en buenas condiciones económicas", dijo el empresario en una reunión que se transmitió mediante el Facebook Live de Canacintra.

"El problema aquí no es que quiebre una empresa cualquiera, sino que si dejan de operar estas dos (Interjet y Aeromar) habrá problemas de interconexiones para muchos lugares y ciudades del país, y con ello vendría una agudización al problema de la pandemia (COVID-19) cuando ya no pudieran movilizar a personas, no sólo del sector turismo, sino también de negocios".

"Creo que lo peor que nos pudiera pasar es que, si no nos hacemos nosotros cargo, al final de manera forzosa vamos a tener que aumentar una libertad más en materia de convenios aéreos, para que aerolíneas extranjeras sean las que nos comuniquen en nuestros propios países. Nos tenemos que adelantar", expuso el líder nacional de la Canacintra.

Desde su punto de vista, el gobierno debe hacer algo ante la situación, porque la interconexión es un sector estratégico para el desarrollo del país, aunque recalcó que el sector privado no busca que se rescate a nadie.

JM