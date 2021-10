Criptomoneda, la evolución del dinero

Nacido tras la crisis financiera de 2008, el bitcóin promovía inicialmente un ideal libertario y ambicionaba acabar con las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

El 31 de octubre de 2008 se publicó en internet el libro “Blanco fundador”. Su autor: Satoshi Nakamoto, un seudónimo. La identidad de la persona o el grupo que se esconde detrás sigue siendo una incógnita.

En el documento de ocho páginas, Nakamoto presenta el objetivo de su criptomoneda: “efectuar pagos en línea directamente de una persona a otra sin pasar por una institución financiera”.

Así, el 3 de enero de 2009 se creó el primer bloque de 50 bitcóin. Desde entonces se han lanzado numerosas criptomonedas diferentes (Ethereum, Tether, Polkadot). Hoy existen más de 11 mil, según el sitio especializado CoinMarketCap.

Actualmente hay unos 18.8 millones de bitcóin en circulación. La masa monetaria aumenta progresivamente con la emisión de nuevas unidades. En cambio, se ha fijado un tope a su creación: el número de bitcóin no podrá jamás superar los 21 millones.



Hay dos medios para obtener bitcóin

Históricamente, los particulares podían “minar”, es decir utilizar la potencia de una computadora para resolver un enigma informático, y ser recompensados en bitcóin.

Pero con la subida de las cotizaciones, el número de “mineros” ha aumentado y las posibilidades de éxito se han reducido considerablemente.

Hoy, minar requiere de material sofisticado y los gastos de electricidad generados por la actividad pueden exceder las ganancias.

El bitcóin se compra en las plataformas de intercambio, utilizando monedas tradicionales. Los fondos se conservan luego en una cartera virtual protegida.

Para evitar los “pirateos”, algunos usuarios prefieren colocar sus fondos en una cartera desconectada.

¿Qué se puede comprar con el bitcóin?

En sus inicios, el bitcóin se utilizaba mayoritariamente en el “dark net” (red oscura de internet cuyo contenido no figura en los motores clásicos de búsqueda) para comprar productos ilícitos.

Al cabo del tiempo, cuando su popularidad se fue extendiendo, algunos restaurantes y tiendas empezaron a aceptar bitcóin, especialmente en las grandes ciudades.

La demanda se disparó tras el anuncio en octubre pasado de que PayPal, gigante de los pagos en línea, propuso a sus usuarios norteamericanos comprar, vender o usar esta criptomoneda como moneda.

En América Latina o en África, la criptomoneda atrae a las poblaciones jóvenes en los países donde la inflación galopante hace perder valor a la moneda local.

Pero de momento esta primera criptomoneda interesa sobre todo a los inversores, particulares e institucionales.

El Salvador ya es una moneda de uso oficial

Las criptomonedas son una nueva forma de dinero. Es una moneda virtual sustentada en la tecnología blockchain y sirve como un registro constante de las operaciones y transacciones que se realizan. No está sujeta a un banco central y por lo tanto está libre de las decisiones de un monopolio por lo que su apuesta es ser un dinero global al alcance de todos.

Ha causado controversia debido a que no existe de manera física un metal o un papel que lo soporte y tampoco hay una entidad financiera que responda directamente por él. Sin embargo, cumple la función de realizar transacciones mediante el valor de cambio entre particulares.

Algunos especialistas consideran que podría ser el dinero del futuro y cambiaría para siempre la manera de hacer negocios, otros creen que no representa la formalidad que requiere una moneda. Recientemente, el Gobierno de El Salvador formalizó el bitcoin como moneda oficial, es decir es el primer país que avala el dinero digital.

Según la ley salvadoreña, “todo agente económico deberá aceptar el bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”.

Pero el propio presidente del país, Nayib Bukele, ha aclarado que una cosa es aceptarlo como forma de pago y otra conservarlo y usarlo. Si el establecimiento comercial no desea recibir bitcóin en su cuenta, una aplicación le permite la opción de convertir el monto inmediatamente a su equivalente en dólares, aunque el cliente esté pagando con bitcóin.

El empresario Carlos Lazo recomienda invertir en una criptomoneda en los primeros tres años de su lanzamiento. EL INFORMADOR

La inestabilidad de la moneda

En 2013, el bitcóin, que inicialmente no valía casi nada, superó los mil dólares y empezó a atraer la atención de las instituciones financieras.

Desde entonces, este volátil mercado ha variado mucho, aunque con clara tendencia alcista.

A fines de 2017, llegó a los 19 mil 511 dólares, pero la burbuja estalló, y su valor cayó. Volvería a superar los 10 mil dólares a mediados de 2019 y los 15 mil en noviembre de 2020.

En 2021, el interés combinado de inversores particulares, fondos de inversión y empresas disparó su cotización a un máximo histórico de 64 mil 870 dólares en abril.

Nueva montaña rusa, con una caída a fines de junio a 28 mil 824 dólares y nueva disparada en torno a los 50 mil dólares en septiembre.

Su volatilidad frena su adopción como medio de pago. Otro obstáculo es el tiempo de validación de la transacción: según la congestión de la red, la confirmación del pago puede tardar entre varios minutos y horas.

Algunos de sus partidarios han abandonado incluso la idea de utilizar el bitcóin como medio de pago en Europa o Estados Unidos, y consideran más bien a la criptomoneda como el futuro oro digital: un medio de conservar el valor fuera del influjo de los bancos centrales.

Xoycoin es el primer token hecho por tapatíos

En Guadalajara, el 20 de julio del 2021 fue lanzada por la empresa Xoy Capital, la primera criptomoneda mexicana llamada Xoycoin, cuantificándose en la red conectada de Ethereum la segunda más importante a nivel internacional, es una moneda digital utilitaria desarrollada con tecnología blockchain convirtiéndola en un token seguro.

En noviembre se pretende que Xoycoin comience a ser validada en diferentes casas de apuestas del mundo y plataformas, empezando en Upick de YoX Trading Deportivo parte de la misma familia a cargo del empresario, Carlos Lazo.

Hasta el momento van tres mil 80 personas que han adquirido este token en la página web xoicoin.io y diferentes carteras digitales o wallets.

Xoycoin fue desarrollada por ingenieros tapatíos en un año y medio.

“Tenemos uno de los mejores equipos de programación, muchachos que no pasan de los 27 años, si tenemos empresas de asesoría que nos guían en todos los aspectos, no es únicamente la programación. El tema es de lo que construiste con este token respaldado por Xoy Capital, aquí lo que se hizo es sacar nuestro token que en noviembre se lanzará nuestra pasarela de pago para que más sports books y casas de apuestas puedan utilizarlo, ahí vimos nuestra razón de ser y tiene su razón de ser porque no existe ningún otro token diseñado para las pasarelas de pago para apostadores o casas de apuestas en el mundo”, dijo Lazo.

A principios de julio la empresa jalisciense Fibra GDL hizo su primera transacción de compra-venta con bitcoin de un departamento en Ajijic, les depositaron un bitcoin a través de la wallet Bitso, para Carlos Lazos es interesante este tipo de inversiones.

“Si vas a entrar a una moneda hazlo en el comienzo, los primeros tres años. En este tipo de negocios si ya les fue bien y lo siguen haciendo les funcionará, mientras más gente esté adquiriendo los tokens y monedas, más mercados y oportunidades se van a seguir sumando, de gente creativa para darle certeza a sus inversiones”, señaló.

