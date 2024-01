El robo a transporte de carga no para en el país y Jalisco es uno de los cinco Estados que concentran la mayoría de los delitos de este tipo que, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), cuestan más de siete mil millones de pesos (MDP) al año.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dicho ilícito aumentó entre 2022 y 2023. Pasó de 11 mil 991 a 12 mil 740. En los primeros cuatro lugares están el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Michoacán.

El titular de la Concamin, José Abugaber, se dijo preocupado por el alza de la incidencia delictiva en las carreteras del país. Consideró indispensable que las autoridades trabajen en una estrategia que combata los asaltos de forma efectiva.

“Instamos a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en las rutas y destinos del transporte, así como a incrementar la presencia policial en áreas identificadas como potencialmente vulnerables”.

Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (Canapat) reportó el alza de hurtos a los viajeros, por lo que también pidió que los gobiernos de los tres niveles enfrenten el problema.

El 18 de junio pasado, este medio de comunicación publicó que según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), las zonas más peligrosas en la Entidad son el Macrolibramiento, la Carretera Guadalajara-Manzanillo y la rutas a los Altos de Jalisco.

Exigen transportistas más seguridad en carreteras

Además de robo de mercancías, asalto a mano armada, extorsiones por circular en las carreteras, ahora los transportistas enfrentan el grave problema de la quema de camiones por parte de grupos de la delincuencia organizada que realizan bloqueos en las carreteras.

Durante los últimos meses los bloqueos carreteros con tráileres incendiados se han incrementado. Solamente el mes pasado fueron más de 25 unidades las que incendiaron en diferentes Estados del país.

Elías Dip Rame, presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) exigió una mayor seguridad en las carreteras ya que afecta el patrimonio de los transportistas.

“Es el patrimonio de muchos de mis compañeros que tienen una unidad o dos y en la quema pierden totalmente su patrimonio. No hay compañía de seguros que pague un siniestro de estos porque no está considerado dentro del contrato de la póliza”, dijo.

El dirigente aseguró que hace falta más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras de Jalisco y la participación de patrullas de Seguridad Pública.

“La Guardia Nacional dice tener más de 100 mil elementos, pero no los vemos, las carreteras están casi solas; no puede ser que caminemos 200 kilómetros y solamente veamos dos patrullas, eso no es darle el servicio a la población, todos los días vemos los asaltos y balaceras, incendian automóviles, camiones y autobuses”, dijo.

Añadió que desafortunadamente el problema no se está resolviendo y la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad no están cumpliendo con su objetivo.

“Yo les exijo a las autoridades que cumplan con su obligación que es darnos la seguridad que nos merecemos todos los mexicanos”, aseguró.

Aseguradoras evaden pago

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció que las aseguradoras evaden el pago de la póliza de los tráileres incendiados por bloqueos. De acuerdo con los transportistas, en lo que va de este sexenio suman más de cien unidades que no han sido incendiadas y no han sido pagadas con el pretexto de que se trata de actos vandálicos.

“Sí nos afecta gravemente porque en muchos de los casos, las compañías aseguradoras no nos quieren pagar porque dicen que es vandalismo”, afirmó Diego Javier Bolio Corona, delegado en Jalisco de Conatram. En entrevista, explicó que los transportistas son los más afectados con los bloqueos carreteros.

“Es un problema nacional, pero en Jalisco se han dado demasiados hechos donde desafortunadamente nosotros sufrimos un daño colateral por el problema de la inseguridad con las bandas delictivas que utilizan nuestros camiones para hacer barricadas e incendiarlos y evitar que la autoridad pueda llegar a esos lugares.

De acuerdo con el entrevistado, las pérdidas económicas por unidad van de los dos a los cinco millones de pesos, independientemente del valor de la carga.

“Muchas veces a la carga ni siquiera le llega la lumbre, pero luego resulta que llega la gente y se lleva la mercancía y somos víctimas de la rapiña. En muchas ocasiones están las autoridades y no evitan que se lleven la carga”, aseguró.

Cuestionó que se paguen demasiados millones de pesos a las aseguradoras para que no hagan frente a la reparación de los daños.

“Son muchas las unidades que en algún momento han sido quemadas, no nada más en Jalisco, Colima, Michoacán y otros Estados donde han tenido el problema de que les quitan las unidades para quemarlas”, agregó.

Añadió que, en algunos de los casos, los transportistas denuncian el robo de la unidad y posteriormente aparecen incendiadas.

“Yo creo que el que debería de pagar la reparación del daño es el Gobierno del Estado, el Gobierno federal, que son los que están obligados a darnos la seguridad”, concluyó.

EL INFORMADOR

Los delitos nos están asfixiando, dice la Canacar

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) denunció el viernes que los robos al autotransporte y asesinatos de conductores, entre otros delitos, los están asfixiando. “Estamos muy preocupados, tristemente, muy tristemente, los delitos nos están asfixiando. Ahora nos tiene muy preocupados porque están trastocando la vida de nuestros operadores… es algo que se está viviendo y… tenemos que hacer lo que se necesite hacer para salvaguardar sus vidas”, dijo Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Cámara.

De acuerdo con el directivo de Canacar, transportistas denuncian delitos como robos y asesinatos, pero no los intentos de robo o daños menores a las unidades de transporte, que son atacadas en carreteras. “La violencia ya rebasó los límites” y se requiere la acción de la Guardia Nacional para mejorar la seguridad en las carreteras, añadió el director de Asuntos de Seguridad de la Canacar, Luis García López-Guerrero.

Indicó que, aunque no hay una cifra oficial, se dice que se han registrado entre 50 y 150 asesinatos de conductores de autotransporte en las carreteras del país, un hecho preocupante, porque a pesar de que los conductores ganan hasta 60 mil ó 70 mil pesos al mes, hay un déficit de más de 50 mil choferes, pues las vacantes no se ocupan por miedo a ser víctima de un delito en las carreteras del país.

Expuso que en 2023 se registraron cerca de 13 mil robos al autotransporte con denuncia y sin denuncia; los delitos se registran en 10 Entidades.

Preocupa a Coparmex riesgo que hay en Jalisco

Luego de los bloqueos registrados el mes pasado en Tepatitlán y Acatic, el Centro Empresarial de Jalisco manifestó su preocupación por la inseguridad que se registra en las carreteras de Jalisco. Raúl Flores López, presidente de Coparmex Jalisco, comentó que es una problemática nacional, por lo que urgió a una mayor coordinación entre las dependencias.

“Realmente el tema de la seguridad es algo que nos duele a todos, es algo que nos obliga a todos como sociedad. Estamos dolidos y necesitamos seguir trabajando con una mayor coordinación de los tres niveles de Gobierno y que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde”, comentó.

Abundó que no se puede estar pasando la bolita entre los municipios, el Estado y la federación. Precisó que a las empresas de Jalisco les cuesta siete mil millones de pesos hacer frente a la inseguridad y en temas de prevención.

“En temas de robos, temas de robo de mercancía, robo cibernético que principalmente son los que más nos afectan”, comentó.

Raúl Flores también hizo un llamado a que se respete el Estado de derecho. “Hoy en día vemos que se vulneran muchas leyes y simplemente no pasan; es algo importante para el empresariado, para la sociedad y para las inversiones”.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, del total de las ganancias de las empresas, tres de cada 10 pesos son pérdidas por inseguridad.

CT