El secretario general del Congreso estatal, Tomás Figueroa Padilla informó que tienen casi listo el diagnóstico de las áreas administrativas para proponer a la Junta de Coordinación Política las medidas para la reingeniería del Poder Legislativo estatal, que incluiría alternativas como retiro voluntario.

“Vamos a tener una reunión con la Junta de Coordinación Política para presentarles ese diagnóstico para que a partir de allí se puedan desarrollar las mesas de trabajo con los diputados, el área administrativa y sobre todo con los sindicatos con quienes tendremos que empezar con las negociaciones en caso de que haya algunas determinaciones de algunos retiros”, dijo.

Figueroa Padilla consideró que el exceso de personal señalado en la revisión que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) no fue preciso y afirmó que su diagnóstico fue más detallado y realista con propuestas de cuánto personal se requiere en cada área para funcionar adecuadamente.

El Instituto señaló que habría un exceso de 649 empleados en la nómina del Poder Legislativo.

“Particularmente yo no coincidía en el número de personas en que se dijo que está excedido, porque se hizo una operación aritmética se dijo tantos trabajadores, tantas coordinaciones parejo y dijeron pues nos toca de 5 y de 10 en coordinación; no fue un trabajo a profundidad. Lo que sí vamos a dejar perfectamente establecido es cuántas personas tienen que estar en cada una de las áreas y sobre todo lo que ya no va haber son contrataciones masivas o despidos masivos”, argumentó.

Añadió que en las mesas de trabajo analizarán y propondrán cuántos empleados se requiere en cada órgano técnico y los perfiles con escolaridad que se requiere. Además de definir el tabulador salarial y el catálogo de puestos.

El funcionario argumentó que no se puede referir un número concreto de puestos que serán suprimidos e insistió en que no tomarán decisiones sin atender las cuestiones laborales y el respeto a los derechos de los trabajadores.