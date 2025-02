¿Quieres solicitar un crédito a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) pero no sabes si la cantidad que te presten será suficiente para tu necesidad? Entonces quizá te interese conocer los detalles de este tipo de créditos que facilita el Gobierno de México a las personas de escasos recursos.

Recordemos que el objetivo de la Conavi es impulsar y coordinar las políticas y programas relacionados con la vivienda en México . Más específicamente, el fomentar el acceso a la vivienda digna y adecuada para todos los mexicanos e impulsar la producción y mejora de vivienda, especialmente para los sectores más desfavorecidos de la población.

¿Qué es el Conavi y cómo funciona?

De acuerdo con el sitio oficial de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), esta es una institución encargada de coordinar la promoción habitacional, así como de aplicar y vigilar que se cumplan los objetivos del Gobierno de México en materia de vivienda.

En otras palabras, organización es responsable de promover y garantizar el derecho a la vivienda, así como de otorgar subsidios para hogares destinados a ayudar a los trabajadores con menores ingresos.

Recuerda que es importante subrayar que no importa si no cuentas con Seguridad Social o no eres derechohabiente de instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Infonavit) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Este programa está enfocado en desarrollar esquemas de financiamiento para personas con pocos recursos con el fin de cubrir parcialmente las cantidades necesarias para que completen el pago del hogar que desean.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito Conavi en 2025?

Si deseas solicitar un crédito Conavi , debes de tomar en cuenta que tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 18 años con dependientes económicos.

No ser derechohabiente al Infonavit y/o al Fovissste

Tener un ingreso familiar de hasta 2 salarios mínimos que equivalen a $17 mil pesos.

Contar con un comprobante de residencia en el domicilio de mínimo 5 años

No ser propietario de alguna vivienda y contar con certificado de no propiedad. correspondiente a la entidad federativa, emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Tener comprobante de ingresos. Puede ser la copia de un recibo de nómina o declaración de ingresos.

¿Cuánto te presta Conavi en 2025?

La Conavi estará ofreciendo apoyos económicos a personas que viven en ciertos municipios de México, con el fin de mejorar las condiciones de sus viviendas.

Si eres uno de los beneficiarios, podrías llegar a obtener un préstamo de hasta $90 mil pesos para la ampliación de tu hogar o $35 mil pesos para reparaciones, reforzamientos estructurales o rehabilitación.

Estos apoyos están disponibles principalmente en municipios de 15 estados con altos índices de marginación. Además, el apoyo económico se otorga en una sola exhibición directamente a la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Cómo solicitar el crédito de Conavi?

El registro para la Conavi se va a poder hacer de manera presencial, y de acuerdo con la información preliminar, es que sea a través de módulos y hacer visitas a domicilio en los polígonos de muy alta marginación. Para ambas opciones, los beneficiarios podrán inscribirse de forma totalmente gratuita.

El proceso de selección para entrar al programa se va a contemplar de la siguiente forma:

Punto 1: Se dará preferencia a los grupos prioritarios que cumplan con los requisitos.

Se dará preferencia a los grupos prioritarios que cumplan con los requisitos. Punto 2 : Ingresará el 100 por ciento de las personas que viven en zonas de alto riesgo y se dará prioridad a los viven en alta marginación.

: Ingresará el 100 por ciento de las personas que viven en zonas de alto riesgo y se dará prioridad a los viven en alta marginación. Punto 3: En caso de que una zona tenga mayor demanda que las acciones de vivienda, se realizará un sorteo.

Con esta esta información, solo queda esperar a que salga al convocatoria de Vivienda para el Bienestar 2025. Ahí se confirmará como hacer el registro en Conavi para obtener el apoyo.

