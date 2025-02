SAT: Por estas razones puede aplicarte una "vigilancia profunda"

La Vigilancia Profunda del SAT es un mecanismo implementado por el Servicio de Administración Tributaria con el objetivo de identificar posibles inconsistencias o discrepancias en las declaraciones fiscales de los contribuyentes. A través de esta herramienta, la autoridad busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante un análisis detallado de la información tributaria proporcionada por los contribuyentes.

¿Cómo funciona la Vigilancia Profunda?

En los últimos años, el SAT ha intensificado estas revisiones utilizando tecnologías avanzadas, lo que ha facilitado un monitoreo más preciso y eficiente de las actividades económicas declaradas por los contribuyentes. La institución emplea inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos para detectar posibles irregularidades fiscales.

El proceso de Vigilancia Profunda se basa en la comparación de los datos de las declaraciones fiscales con los CFDI emitidos y recibidos por los contribuyentes. Si se encuentran diferencias o inconsistencias, el SAT envía una notificación invitando al contribuyente a realizar las correcciones correspondientes de manera voluntaria, evitando así posibles sanciones más severas.

Objetivos de la Vigilancia Profunda

El principal objetivo de la Vigilancia Profunda es optimizar la recaudación de impuestos y asegurar que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus responsabilidades fiscales. Para lograrlo, el SAT puede cruzar información con otras entidades como el IMSS, INFONAVIT y diversas instituciones bancarias.

Mediante este proceso, la autoridad tiene la capacidad de identificar ingresos no reportados, discrepancias en las retenciones o transacciones con proveedores que se encuentren en la lista del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

El marco legal que sustenta este procedimiento se encuentra en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que otorga al SAT la facultad de emitir comunicaciones dirigidas a los contribuyentes para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Estas comunicaciones pueden incluir propuestas de pago prellenadas, notificaciones sobre inconsistencias encontradas y recordatorios de declaraciones pendientes.

¿Debo preocuparme por una Vigilancia Profunda?

Aunque las notificaciones relacionadas con la Vigilancia Profunda no significan el inicio de una auditoría formal, sí actúan como una advertencia para que el contribuyente corrija cualquier posible irregularidad antes de que la autoridad inicie un proceso de verificación más exhaustivo.

Este proceso comienza con una revisión detallada de la información fiscal del contribuyente. La autoridad utiliza algoritmos para detectar comportamientos inusuales y cruza datos con otras instituciones gubernamentales. Cuando se encuentran inconsistencias, el SAT envía una Carta Invitación solicitando que se aclaren o corrijan las discrepancias encontradas. Dependiendo de la situación, el contribuyente podrá ser convocado a una entrevista, ya sea presencial o a través de videollamada por medio del Buzón Tributario.

¿Cómo actuar ante una solicitud del SAT?

Si un contribuyente recibe una notificación relacionada con la Vigilancia Profunda, es fundamental responder dentro del plazo establecido, que generalmente es de diez días hábiles. Ignorar o no atender la solicitud podría resultar en sanciones, como la restricción del certificado de sello digital, lo que dificultaría la emisión de facturas electrónicas y afectaría el funcionamiento del negocio.

Por ello, es recomendable que los contribuyentes consulten con un experto fiscal para determinar la mejor forma de responder ante una revisión de este tipo.

Causas de una Vigilancia Profunda

Existen diversas razones por las cuales el SAT podría iniciar una Vigilancia Profunda. Entre las principales se incluyen discrepancias entre los ingresos declarados y los CFDI emitidos o recibidos, errores en la cancelación de facturas, inconsistencias en las retenciones de sueldos y salarios, pagos a proveedores que figuran en la lista del artículo 69-B, omisiones en las retenciones pagadas a terceros y diferencias entre los ingresos reportados y la información contenida en los estados de cuenta bancarios.

Cualquier inconsistencia de este tipo podría generar una notificación por parte de la autoridad e incluso dar paso a una auditoría formal en casos más graves.

La relevancia de atender una notificación de Vigilancia Profunda radica en las posibles consecuencias de no hacerlo. Según el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, el SAT puede restringir el uso de los certificados de sello digital si detecta que los ingresos declarados no coinciden con los datos contenidos en los CFDI, estados de cuenta bancarios o bases de datos de la autoridad. Esto podría generar dificultades significativas para operar legalmente en caso de no corregir las inconsistencias señaladas.

BB