Comparte Marisa Lazo su experiencia para enfrentar la crisis del COVID-19

La empresaria Marisa Lazo, propietaria de Pastelerías Marisa, compartió en una videoconferencia su receta para enfrentar la crisis del COVID19 con liderazgo.

En su plática con casi un centenar de personas, en su gran mayoría mujeres, Marisa Lazo explicó que uno de los mayores aprendizajes de esta crisis es el saber que se pueden obtener muchas habilidades para el crecimiento del negocio.

“Yo creo que darme cuenta que aunque nunca había vivido una crisis y enfrentarme a algo tan fuerte como empresaria y con toda mi gente, siempre existe afuera muchísimas cosas y muchas que te pueden ayudar y enseñar a llevar la crisis”, dijo.

Comentó que una de las habilidades que aprendido a lo largo de este encierro para el crecimiento del negocio es escuchar a los colaboradores.

“Los emprendedores solemos creer que somos los que más sabemos de la empresa y tomando todas las decisiones. Yo por muchos años tomé todas las decisiones de la empresa, hasta que un día mi gerente de logística me dio la idea de un tráiler refrigerado que se pueda montar y surtir a todas las tiendas”.

“Las últimas ideas de todos, los últimos años mejores y que nos han hecho llegar a otro nivel de empresa ha sido de mi gente porque ellos son los que están en la calle, están horneando son los que están distribuyendo pasteles y saben más que yo”, sostuvo.

La empresa también recomendó para enfrentar la crisis del COVID-19 participar en organismos empresariales como el Centro Empresarial de Jalisco o la Cámara de Comercio de Guadalajara.

“Hasta que acepté me di cuenta que me estaba perdiendo de mucha riqueza porque todas estas redes de empresarios te contienen y también te dan muchísimos cursos y aprendes un montón, entonces pertenecer y darte tu tiempo como consejeras de todas estas instrumentaciones me ha ayudado mucho”, agregó.

Para Marisa Lazo otra de las enseñanzas de esta crisis es que la flexibilidad laboral llego para quedarse ante esta nueva realidad.

“Yo creo que llegó para quedarse como muchas otras cosas y que deben de llegar para quedarse porque sí me dado cuenta, por ejemplo, cuando hacemos reuniones de Comisiones de Coparmex por Zoom y me he dado cuenta que son igualitas que en persona y seguramente así muchos están descubriendo que hay mil cosas flexibles que podemos hacer así desde nuestra casa u oficina”, concluyó.

Finalmente recomendó realizar dos propuestas realizables para el beneficio de la empresa, dos propuestas para la familia y dos para familiares, amigos.

“Son dos llamadas para preguntar a familiares y amigos cómo están, cómo se sienten y cómo llevan el encierro, dos cosas de amabilidad y generosidad”, dijo.

LS