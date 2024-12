Por segundo día consecutivo, el dólar estadounidense experimentó una caída , lo que benefició al peso mexicano, ya que la moneda estadounidense cerró en 20.29 pesos , registrando una disminución del 0.14% respecto a los 20.31 pesos del día anterior.

Este comportamiento implica que, en comparación con la rentabilidad de la última semana, el dólar ha bajado un 0.7%. Sin embargo, e sta tendencia podría cambiar drásticamente cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, asuma el cargo y comience a implementar políticas que podrían impactar a México.

Mientras tanto, el Senado de la República de México aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025 la noche del martes 3 de diciembre. Esta iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de noviembre, fue respaldada por 84 votos de los senadores de Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), mientras que la oposición, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), votó en contra con 36 votos.

La aprobación de la LIF 2025, que contempla un endeudamiento considerable y un déficit fiscal para el año 2025 , se da en un contexto de desaceleración económica y tensiones comerciales con Estados Unidos. Este panorama representa un reto para el gobierno de Sheinbaum, quien busca avanzar en la consolidación fiscal bajo la supervisión de las agencias calificadoras y las expectativas de los inversionistas.

El proceso de aprobación no estuvo exento de controversias. Aunque algunos senadores plantearon reservas para sugerir cambios a la iniciativa, decidieron no debatirlas durante la discusión particular, lo que permitió una aprobación rápida del dictamen. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró la decisión de sus colegas de no participar en el debate.

Con la aprobación de la LIF 2025, se abre paso a la dictaminación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 en la Cámara de Diputados. Este presupuesto es esencial para financiar el gasto público del próximo año y refleja el compromiso de la administración de Sheinbaum de gestionar los recursos de manera eficiente.

La LIF 2025 no solo es una herramienta de recaudación, sino también un símbolo del compromiso de la primera mujer presidenta de México de enfrentar los desafíos económicos. Una de las metas del gobierno es mantener la estabilidad fiscal y fomentar el crecimiento económico en un contexto global incierto.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

