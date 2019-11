Carece población de planes funerarios

De acuerdo con un estudio realizado por la firma de tecnología financiera (Fintech) Yotepresto.com, seis de cada 10 personas no cuentan con un plan funerario porque no les interesa o no tienen suficiente información.

"Regularmente las personas ven un plan o seguro funerario como un gasto, porque no es algo que les vaya a servir en el corto plazo"

La encuesta revela que el 59.4 por ciento dio las razones antes mencionadas, mientras que el 19.2 por ciento dijo que son muy caros, el 3.9 por ciento no sabía que existían y el 17.6 por ciento dijo tener otra razón para no contar con uno.

"Regularmente las personas ven un plan o seguro funerario como un gasto, porque no es algo que les vaya a servir en el corto plazo, pero siempre es mejor estar protegidos y esa cultura de la prevención falta mucho en nuestro país", comentó Luis Rubén Chávez, CEO de la empresa.

En un comunicado, dijo que la mayoría de las personas confían en que sus familiares pagarán su servicio funerario con ahorros.

De quienes dijeron no contar con uno de estos servicios, el 38.9 por ciento mencionó que, si hoy falleciera, su familia pagaría los gastos con ahorros, el 18.9 por ciento dijo que con su sueldo, 17.6 por ciento aseguró que tendrían que pedir un préstamo, el 17.4 por ciento confía en que otra persona le cederá su plan funerario y el 7.3 por ciento espera que vendan o empeñen un bien.

"Cuando muere alguien que no tuvo la previsión de comprar un plan funerario, su familia queda con la obligación de pagar todos los gastos y esto, muchas veces, los lleva a gastarse todos sus ahorros o a pedir un préstamo exprés, el cual tiene las peores condiciones, porque quienes los otorgan saben que las personas tienen una emergencia y por eso lo necesitan", señaló Chávez.

El experto recordó que hay planes desde montos pequeños y, además, con facilidades de pago, por lo que sólo hace falta que las personas hagan algunas modificaciones en la forma que administran sus finanzas para lograr adquirir uno.

No obstante, reconoce que el 84 por ciento está dispuesto a comprar uno, pero siempre y cuando se ajuste a sus posibilidades y tenga más información al respecto.

"Cuando buscas uno de estos productos, no necesariamente tienes que irte por el más caro, hay algunos económicos y, normalmente, el pago es financiado. Lo único que necesitas es buscar uno que se acomode a tus posibilidades y reestructurar tus finanzas", comentó Chávez.

