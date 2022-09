El Director General del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) declaró que los costos adicionales que la eliminación del horario de verano traería consigo no representan una amenaza mayor, puesto que el problema que se tendría sería por las diferencias de horario entre Estados Unidos y México, pero en su mayoría las principales exportaciones de México a Estados Unidos suceden en la zona fronteriza y esta última se mantendrá con el horario estadounidense.

Declaró: "No pensamos que afecte el horario de verano a las exportaciones, quizás lo que nos puede afectar es en que tengamos algunos costos adicionales por la diferencia de horario entre México y Estados Unidos, pero va a ser mínimo, porque la principal exportación de México a Estados Unidos está en la zona fronteriza, y esa zona va a cambiar conforme a Estados Unidos".

Ruíz Huarte señaló que si bien la industria maquiladora ubicada en el Bajío se verá afectada por la eliminación del horario de verano, fuera del conflicto logístico no habría mayores percances. Mientras que las que se encuentran en Tijuana y hasta Tamaulipas y que además representan el 60% de las exportaciones del país, no se verán afectadas por el cambio de horario.

Explicó que el comercio exterior mexicano registra un comportamiento favorable y no se observa desaceleración alguna."Creo que las exportaciones van bien, a pesar de que se habla de una recesión mundial, y en Estados Unidos, esa recesión no la vemos este año, la vemos para el próximo año, pero si esto no cambia, pensamos que México va a terminar con exportaciones con un incremento de alrededor de 10%, contra el año pasado, es decir, vamos a llegar a cerca de los 540 mil millones de dólares. Y declinarán las importaciones", comentó.

El director general del COMCE sobre la llegada de inversiones de empresas que se están relocalizando de países asiáticos a México, principalmente de autotransporte y autopartes, sector eléctrico y electrónico.

