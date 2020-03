COVID-19 impulsa comercio electrónico y envíos a domicilio

A 21 días de que se registrará el primer caso de coronavirus en México, que orilló paulatinamente a algunas familias a autoimponerse un aislamiento para evitar el contagio, las ventas del comercio electrónico se multiplicaron y los pedidos a domicilio se triplicaron, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y empresas repartidoras. “Estamos viendo en México lo que está sucediendo en otros países por el mismo coronavirus, es una oportunidad importante para el país de aprovechar el mundo digital, es temprano para tener números oficiales, pero los actores con los que platicamos tienen crecimiento de triple dígito, lo que demuestra el interés por esta forma de comprar”, dijo en entrevista Pierre Blaise, director general de la AMVO. La Asociación, –que agrupa a Amazon, Mercado Libre, eBay, Linio, Costco, HEB, Chedraui y Soriana-, informó que dos de cada 10 personas ya realizan su compra de despensa a través de sitios online, el 57 por ciento de éstos porque no encontraron el producto en la tienda física; además seis de cada 10 pide comida a domicilio. Lo más buscado por los consumidores, son las toallas húmedas, cuya demanda repuntó 243 por ciento respecto a cualquier otra semana de 2019; seguido de sardinas con un alza de 155 por ciento, atún enlatado 151 por ciento, guantes de uso doméstico 125 por ciento y limpiadores líquidos 112 por ciento, reveló Nielsen México. “Con base en lo aprendido en 2009, durante el brote de Influenza AH1N1, podemos esperar que los consumidores regresen a las mismas medidas preventivas para evitar el periodo de epidemia mediante el uso de mascarillas y geles antibacteriales, disminuyendo las visitas a lugares con mucha gente, pasando más tiempo en casa, y con probabilidad de que incrementen sus compras en línea para evitar contacto humano”, expuso Enrique Espinosa de los Monteros, director general de Nielsen. Rappi triplica pedidos Además del e-commerce, otro de los beneficiados con el aislamiento ha sido Rappi, cuyo servicio de entregas de comida se triplicó en los últimos días, ante el temor por la propagación del COVID-19, por lo que la demanda de repartidores (shoppers) ha aumentado. “Los pedidos de comida a domicilio han crecido en tres veces en los últimos días. Este aumento nos presenta diversos retos. Educación sanitaria y que con el mismo número de repartidores podamos cubrir un mayor número de órdenes”, compartió la empresa vía correo electrónico. Agregó que trabajan para cumplir con la alta demanda, al reclutar masivamente shoppers. Click abasto órdenes suben 400% Para Click Abasto, la plataforma de e-commerce que lleva los productos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, los pedidos de alimentos como arroz, frijoles, huevo, atún y sardinas crecieron 400 por ciento en el último par de semanas y para atender la fuerte demanda de papel de baño y productos de limpieza adelantan que a partir del lunes se integra a su oferta productos de Colgate y P&G. “La gente hoy está comprando 400 por ciento arriba, eso significa que la gente se está preparando para quedarse en casa, creemos que tiene que ver con el tema de coronavirus”, comentó María Esther Rodríguez de la Serda, fundadora del sitio. El sitio elevó su ticket promedio de 700 a 3 mil pesos, acompañado de un alza del 50 por ciento en ventas. “Estamos subiendo todo el departamento de higiene y limpieza que viene todo lo que es papel de baño, gel antibacterial y salud, de hecho, Colgate y P&G nos buscaron para hacer una alianza que inicia a partir del lunes”, reveló. Actualmente el servicio está sólo para la Ciudad de México, y en abril se sumará Jalisco con su Central de Abasto local, seguido de conversaciones que ya se tienen con Puebla y Tijuana. Jüsto triplica ventas y abre 01800 Con crecimientos del 300 por ciento en los pedidos y un alza del 30 por ciento en el ticket de compra durante el último par de semanas, la startup Jüsto que te proporciona la despensa decidió crear un número 01800 para que los adultos mayores que no usan internet puedan hacer sus compras. “Hay algunas compras que no son racionales y generan desabasto innecesario en ciertas categorías de producto, parte de nuestro trabajo es poder garantizar el suministro y por eso implementamos iniciativas de 01800 para que grupos de adultos mayores que no están acostumbrados a comprar en un portal puedan pedir el súper”, Ricardo Weder, director general del sitio. Agregó que la demanda se impulsó por artículos de limpieza y enlatados, con un ticket promedio de mil pesos.