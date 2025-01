Una tarjeta de crédito puede ser de mucha ayuda en ocasiones, te da la oportunidad de comprar en el momento y pagar después o acceder a meses sin intereses, pero si tienes varias o ya no quieres tener alguna, no te preocupes, la puedes cancelar, pero antes, aquí te dejamos unos consejos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para hacerlo de una mejor manera.

Consejos para cancelar tu tarjeta de crédito

Verifica tus movimientos : revisa que la tarjeta esté en ceros totales, por lo que debes ver tu historial de movimientos, para asegurarte que no tengas movimientos a favor o en contra.

: revisa que la tarjeta esté en ceros totales, por lo que debes ver tu historial de movimientos, para asegurarte que no tengas movimientos a favor o en contra. Domiciliaciones : la mayoría de veces estas se dan de baja una vez que cancelas la tarjeta, pero es preferible que primero elimines las domiciliaciones, ya que si te quedan pagos pendientes no podrás cancelar tu cuenta bancaria.

: la mayoría de veces estas se dan de baja una vez que cancelas la tarjeta, pero es preferible que primero elimines las domiciliaciones, ya que si te quedan pagos pendientes no podrás cancelar tu cuenta bancaria. Avisa a tu institución financiera: una vez que decidas totalmente dar de baja tu tarjeta, puedes llamar o ir presencialmente a una sucursal a presentar la solicitud, deberás firmar un consentimiento y debes recibir un acuse de recibo, número de folio o de confirmación para finalizar con el trámite.

Al realizar la baja normalmente solicitan el plástico, si por alguna razón no cuentas con el, no te preocupes, en ese caso solo debes mencionar por escrito que lo perdiste, lo robaron, etc.

Recuerda que este trámite no tiene costo alguno, por lo que no deben de cobrarte alguna penalización por la cancelación.

Ya que tienes la información necesaria puedes realizar el trámite con seguridad y listo ante cualquier contratiempo.

HS