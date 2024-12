Compra en quincenas sin tarjeta de crédito con esta aplicación

Muchas veces vamos caminando por una plaza, navegando en internet y queremos comprar algún producto, pero no contamos con el dinero suficiente en ese momento o no tenemos tarjeta de crédito para pagarlo diferidamente, pero no te preocupes, con Kueskipay es posible realizar compras pagando en varias quincenas, aquí te dejamos la información que necesitas saber.

¿Cómo uso Kueski Pay?

Hay dos maneras de utilizar este beneficio, aquí te decimos cuáles son y cómo usarlo.

Línea

Agrega en tu carrito todo lo que deseas comprar. Al pagar elige Kueski Pay como método de pago. En la página de Kueski Pay completa toda la información que te solicitan. Espera la autorización del pago. Confirma y acepta las condiciones de pago.

Tienda física

Escoge los servicios y/o productos que comprarás. Al pagar, coméntale al cajero que vas a pagar con Kueski Pay. Llena la solicitud en tu perfil de Kueski Pay. Espera la autorización del pago. Confirma y acepta las condiciones de pago.

Los intereses que cobran depende de las quincenas, el monto, tu historial en Kueski, etc.

¿Qué comercios están afiliados a Kueski Pay?

Cuentan con una gran variedad de comercios afiliados, tanto físicos como en línea, algunos ejemplos son: Amazon, Devlyn, Viva Aerobús, Puma, Martí, Clinique, Nike, Calvin Klein, Temu, etc. en su página puedes buscar los productos o tiendas que necesitas.

Si tienes alguna duda sobre los métodos de compra, intereses, comercios, términos y condiciones del uso de Kueski Pay, etc. puedes verificar la página web y resolver todas tus dudas, para después disfrutar y adquirir tus productos favoritos pagando en quincenas.

