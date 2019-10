Buscan llevar tecnología a todos los comercios

La Cámara de Comercio de Guadalajara y la empresa SAP Business One y SAP Business By Design México firmaron una alianza para acercar al sector comercio, servicios y turismo todas las herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) y las vuelvan más competitivas.

Es urgente que las empresas implementen programas de adopción tecnológica para poder ser competitivas en un entorno que será dominado por las industrias 4.0.#InnovaciónParaTuEmpresa pic.twitter.com/E8jBy70qNC — CámaradeComercioGDL (@CamaradeCom_GDL) October 24, 2019

Durante la presentación del Estudio de Innovación Tecnológica y Digitalización de Procesos en las Empresas, Xavier Orendáin de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, explicó que con este acuerdo se busca fortalecer a las empresas de estos sectores.

"La meta es incidir en esos métricos adversos que parece que están muy claros, la Cámara tiene la obligación y el deber de buscar la supervivencia y el mejoramiento del ecosistema de empresas aquí en Jalisco”, comentó.

De acuerdo con el estudio presentado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, solamente el 33 por ciento de las pymes invierten en tecnología.

"Esto habla de que tan importante es que se apliquen tecnologías de información en las empresas para que puedan apuntalar sus procesos y sean más eficientes", subrayó Luis Roberto Arrechederra, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

Según los datos del estudio que se dio a conocer este jueves la supervivencia de las empresas es crítica.

"Tenemos una esperanza promedio de vida cercana a los ocho años y en el sector comercio esos ocho años se convierten en siete", dijo Luis Roberto Arechederra.

El estudio también indica que las causas más importantes del fracaso son la carencia de un plan de negocios con un modelo de ingresos viable, el difícil acceso al financiamiento y la falta de inversión en tecnología.

Diego Magallanes, director de la firma SAP Business One y SAP Business By Design México, agregó que el 90 por ciento de las empresas con crecimiento en México no han adaptado procesos de tecnología para tener información real.

“Lo que nosotros vemos desde este lado es una inmensa área de oportunidad, porque son empresas que hoy en México representan más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto”, añadió.

