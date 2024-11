Buen Fin 2024: ¿Conviene o no comprar a meses sin intereses?

En el famoso Buen Fin 2024 que llegará este 15 de noviembre, se lanzan ofertas y promociones a meses sin intereses, esto como una atractiva oportunidad para adquirir productos sin pagar el monto total de manera inmediata.

Sin embargo, existen riesgos económicos asociados con este método de pago que quizá no no conocías, sobre todo en esta época de compras navideñas. Entonces, ¿cómo saber en realidad si conviene o no hacer compras a meses sin intereses? Aquí te contamos al respecto.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las promociones con opción de sin intereses permiten dividir el costo total de la compra en pagos iguales durante un período de tiempo, que puede ser de 6, 12 , 18 y hasta 48 meses.

Aunque el precio es el mismo que en efectivo (aunque a veces no es el caso), es importante recordar que el pago mensual es adicional al pago mínimo de tu tarjeta de crédito.

Si no realiza sus pagos mensuales a tiempo, este monto se acumulará en el saldo de su tarjeta y acumulará intereses adicionales, lo que hará que el monto final sea aún mayor.

¿No conviene comprar a meses sin intereses?

A continuación te damos una lista sobre las razones y casos donde no conviene comprar a meses sin intereses.

Cuando no se tiene un control adecuado sobre los gastos.

Al hacer varias compras bajo esta modalidad, se incrementa la deuda total de la tarjeta, ya que las cuotas mensuales se suman al saldo.

Si no existe un seguimiento de estos pagos o se realizan otras compras con la misma tarjeta, podrías perder el control del gasto y terminar comprometiendo la salud financiera, generando el riesgo de pagar altos intereses.

Tampoco conviene comprar a meses sin intereses en el Buen Fin cuando se tiene una deuda activa.

Tener acumuladas diferentes deudas puede ser peligroso; las cuotas a meses sin intereses se convierten en pagos fijos mensuales que deben cumplirse junto con otras obligaciones.

La compra es impulsiva o innecesaria.

Pasos para aprovechar compras a meses sin intereses

Analiza y razona la compra. Define si el producto o servicio es necesario o solo te llamó la atención por la promoción.

Define si el producto o servicio es necesario o solo te llamó la atención por la promoción. Evalúa tu capacidad de pago. Asegúrate de que en los siguientes meses podrás cubrir los pagos mensuales sin afectar tu presupuesto usual.

Asegúrate de que en los siguientes meses podrás cubrir los pagos mensuales sin afectar tu presupuesto usual. Compara precios. Recuerda que no todas las promociones valen la pena y existen aún trampas donde aumentan el precio para fingir un descuento. Compara también entre tiendas.

Recuerda que no todas las promociones valen la pena y existen aún trampas donde aumentan el precio para fingir un descuento. Compara también entre tiendas. Sé puntual al pagar. Si pagas puntualmente los meses, evitas el cobro de intereses.

Las promociones mensuales sin intereses pueden inspirar compras impulsivas porque es fácil subestimar las implicaciones económicas de los pagos. Comprar artículos no esenciales solamente porque se puede es a menudo un gasto innecesario.

No olvides que, si dejas de pagar un producto o servicio que compraste sin intereses durante varios meses seguidos, la tienda puede cancelar la promoción y terminarás pagando intereses que no esperabas.



AB