La ilusión de adquirir una nueva lavadora en el Buen Fin 2021 se vio truncada para David porque el electrodoméstico que vio sólo unos días atrás, y que esperaba comprar en estos días de descuento, en realidad aumentó su precio un 83 por ciento.

El establecimiento donde ocurrió está ubicado en avenida Manuel J. Clouthier y avenida Patria, en la colonia Jardines Tepeyac, en Zapopan. El electrodoméstico es una lavadora de la marca Maytag modelo 7MMVWC465JW de capacidad para 20 kilogramos de ropa, la cual antes del Buen Fin costaba 10 mil 248 pesos con 99 centavos y actualmente cuesta 18 mil 798 pesos con 99 centavos.

ESPECIAL /

"Yo ando buscando una lavadora, fui el martes a ver los precios. El miércoles era el Buen Fin me esperé para tener el descuento, pues resultó que la lavadora ya valía ocho mil 550 pesos más, afortunadamente había tomado foto. Llegó el gerente y le digo que 'ya no quiero el precio del Buen Fin, dame el de ayer', me respondió que era imposible. Grosero y me quería correr porque toda la gente que estaba en atención a clientes empezó a asustarse y me quería sacar rápido, le decía a la gente que si era cierto lo que escucharon", señaló el consumidor.

Este medio de comunicación constató en la tienda el aumento el costo.

El gerente de la tienda, Cruz Sepúlveda, dijo que no todos los artículos del negocio entran a la venta especial del Buen Fin.

"Desgraciadamente no puedo respetar precios porque son precios sujetos a cambios sin previo aviso. Yo lo que te puedo aconsejar, esperarte después del Buen Fin, a la mera regresa a promoción esto (lavadora), sin garantizar nada. Siendo honesto, ni yo conozco los precios. El día martes en la noche antes del Buen Fin me cayó cambio de 700 artículos, estos salen y se tiene que estar moviendo el etiquetado", dijo.

Ante cualquier abuso como cliente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone a disposición el teléfono del consumidor 800 468 8722 en horario de 9:00 horas a 21:00 horas.

GC