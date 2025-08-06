Bolsa Mexicana gana en línea con EU y liga dos sesiones al alza

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles un avance del 0.14 %, y su principal indicador subió a 57 mil 154.22 unidades, para ligar dos jornadas al alza, en una jornada con avances en los mercados de Estados Unidos y a nivel mundial.

"El mercado de capitales registró ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, detalló Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa mexicana, "cerró la sesión con una ganancia del 0.14 %, ligando dos sesiones con avances".

Al interior del índice, apuntó la especialista, resaltaron los avances de las emisoras: Grupo Carso (+1.59 %), La Comer (+2.37 %), GCC (+1.21 %), Chedraui (+0.88 %) y Cemex (+0.13 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el movimiento de este miércoles el rendimiento acumulado del índice en lo que va del año se ubico en +15.4 %.

"A nivel empresarial, 17 de las 36 principales emisoras que componen el IPC registraron ganancias. Entre ellas Peñoles, Inbursa y GAP que lograron avances significativos", apuntó el experto.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.64 % frente al dólar, al cotizar en 18.61 unidades por billete verde, tras cerrar en 18.73 el día previo, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 181.7 millones de títulos por un importe de 11.923 millones de pesos.

De las 632 firmas que cotizaron en la jornada, 250 terminaron con sus precios al alza, 358 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 6.88 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 3.52 %, y de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A), con el 3.14 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja de la siderúrgica Industrias Ch (ICH B), con el -2.61 %, de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el -2.35 %; y de la empresa de productos de consumo frecuente Fomento Económico Mexicano (Femsa UBD), con el -2.06 %.

MF