Black Friday: Bonificaciones bancarias que te da comprar con estas tarjetas de crédito y débito

Amazon ofrece diversas ofertas y descuentos este Black Friday 2023, aprovecha esta temporada de rebajas y consigue todos los productos que desees a un precio menor. Del 23 al 26 de noviembre del 2023 puedes encontrar descuentos de hasta el 55% de su precio original en las diferentes categorías que el sitio web te ofrece.

Además de las ofertas en los artículos también existen diferentes promociones bancarias en las cuales se puede recibir un descuento de hasta el 10%, para participar en las ofertas que ofrecen para estas tarjetas de crédito y débito en necesario realizar el registro a través de la plataforma de WhatsApp.

¿Cuáles son las bonificaciones bancarias de Amazon en este Black Friday?

BBVA: Si cuentas con una tarjeta de crédito o débito de esta institución bancaria puedes recibir un descuento extra del 10%, solamente si realizas una compra mínima de $2 mil pesos y el pago es realizado en una sola exhibición. Solamente al realizar el pago no olvides colocar el código AMAZONBBVA23. Sin embargo este descuento solo será válido el jueves 23 de noviembre antes de las 00:00 horas, no olvides leer los términos y condiciones.



Citibanamex y HSBC: Para el caso de estas tarjetas de crédito o débito se contará con un descuento adicional del 10% al realizar una compra mínima de $2 mil pesos, solo no olvides ingresar el código, AMAZONPROM23. El descuento será válido del 23 de noviembre al 27 de noviembre a las 00:00 horas.

AFIRME: Para las tarjetas de débito o crédito de AFIRME existen dos promociones especiales. Ofrece una bonificación de un 15% por una compra mínima de $7mil pesos y una bonificación máxima de $2 mil 500 pesos por cliente. Para la segunda promoción especial se deberá de realizar un pedido de mínimo $3 mil pesos, en el cual se agregara un monedero electrónico de 300 pesos.

Invex: La bonificación de estas tarjetas de crédito o débito que Amazon ofrece en compras mínimas de $5 mil pesos un descuento de 10%. Esta promoción tiene una limitante, pues únicamente podrán participar 500 personas, la promoción será válida a partir del 23 de noviembre al 27 de noviembre a las 00:00 horas.



Falabella: En el caso de estas tarjetas de débito o crédito existe una bonificación del 10% y hasta 12 mensualidades sin intereses en compras mínimas de $2 mil pesos, además cuenta con un reembolso de máximo $200 pesos.





