Bancos tienen pérdida histórica de 36% en el primer semestre de 2020

De enero a junio de 2020, las ganancias de la banca comercial que opera en México acumularon 54 mil millones de pesos, una reducción de 36.3% en términos reales respecto del mismo periodo de 2019, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se trata de una baja histórica para los bancos para un primer semestre desde que se tienen registros en la CNBV a partir de 1998. Así, en el primer semestre de este año, los bancos registraron 28 mil millones de pesos menos, comparado con el primer semestre de 2019.

De acuerdo con el organismo, los 50 bancos considerados en el reporte hilaron seis meses con menores utilidades, las cuales se vieron impactadas por las previsiones que han realizado las instituciones financieras para enfrentar los efectos de la morosidad en su cartera de crédito a partir del tercer y cuarto trimestre del año, como consecuencia del efecto negativo de la pandemia de Covid-19.

En el informe, al primer semestre del año, la CNBV ya no considera la operación de Banco Ahorro Famsa, el cual perdió su licencia de operación a finales de junio y entró en proceso de liquidación por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), desde el 1 de julio.

"Banco Ahorro Famsa, no dio cumplimiento con lo establecido en el marco regulatorio al no enviar sus reportes regulatorios en tiempo y forma a este organismo para el mes de referencia. Por lo anterior, las cifras presentadas no incluyen la información de dicha entidad, para el periodo junio 2019 a junio 2020, a efecto de permitir la comparabilidad de los indicadores", dijo la CNBV.

Los datos del organismo muestran que la cartera de crédito vigente del sector alcanzó un saldo de 5 billones 520 mil millones de pesos al cierre de junio, con un crecimiento anual real de 2.4% respecto al mismo mes de 2019.

En tanto, la captación total de recursos sumó 6 billones 800 mil millones de pesos, lo que significó un aumento anual real de 10.1%, lo cual muestra que los clientes de los bancos están depositando en las instituciones financieras ante un entorno incierto en la recuperación después del impacto de la contingencia sanitaria.

En el periodo, el Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.14%, 0.04 puntos porcentuales más que el nivel observado en junio de 2019.

En tanto, con un incremento de 0.28 puntos porcentuales en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de 4.47%.

El IMOR de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en 5.34%, 0.11 puntos porcentuales más que el año anterior; mientras que los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.72%, lo que representó una disminución anual de 0.23 puntos porcentuales.

Por su parte, los créditos personales presentaron un IMOR de 6.41%, 1.09 puntos porcentuales más respecto a junio de 2019.