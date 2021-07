Una falla en la compañía estadounidense de servicios en la nube Akamai provocó este jueves afectaciones en aplicaciones bancarias y páginas web relacionados con el servicio.

De acuerdo con Down Detector, las apps bancarias que tienen problemas son BBVA, Santander, Scotiabank, Banorte, HSBC, Citibanamex y Spei.

Además, algunos servicios de streaming como HBO y Disney+, y proveedores de internet como Telmex, Izzi y TotalPlay también presentan fallas en su funcionamiento.

Usuarios en redes sociales reportaron fallas para ingresar a las aplicaciones de los bancos de Santander, Banorte, BBVA, Scotiabank, entre otros.

A través de Twitter, usuarios indicaron que tampoco se podía acceder a las páginas web de algunos bancos.

"¿Alguien más con problemas en su app de bancomer? me urge hacer una transferencia y no abre mi app...", indicó una usuaria.

"Buenos días. ¿Se les cayó la página o qué está pasando? ya que entro y me manda a otro link donde me piden mi número en el token, veo es una página externa en la cual no ingrese ningún dato", señaló otro usuario.

Ante esto, Banorte respondió así a las quejas que se presentaron: "Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Nos interesa conocer mayor detalle de tu caso. ¿Podrías compartirnos por MD la información? Quedamos al pendiente. Agradecemos tu uso de nuestros canales digitales".

Akamai, una red de distribución de contenido, dijo estar experimentando "una interrupción del servicio".

La empresa instala servidores en todo el mundo para que los contenidos de las empresas accedan más rápido a versiones locales.

La empresa también le da servicio a empresas como Airbnb, Best Buy, FedEx, Barclays, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y algunos medios de comunicación.

También se reportaron problemas con sitios web relacionados con Microsoft, Go Daddy, Groupon, Expedia, Costco, Lyft y Charles Schwab.

