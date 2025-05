Banco del Bienestar: Comisión más alta por retirar efectivo en otros bancos

El Gobierno de México brinda programas sociales para apoyar a quienes necesitan ayuda financiera. A través de la Tarjeta Bienestar se entregan apoyos como:

Pensión Mujeres Bienestar

Beca Universal Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Universal Benito Juárez, entre otros.

Si deseas retirar tu dinero de la tarjeta Bienestar, deberás asistir al Banco del Bienestar más cercana a tu hogar. No obstante, en caso de no encontrarte cerca de alguna sucursal de este banco, no te preocupes, ya que existen otras instituciones bancarias en las cuales puedes retirar el dinero que necesitas.

¿Cuál es el banco con más comisión por retiro en efectivo de la tarjeta Bienestar?

Los bancos con los cobros más elevados para el retiro en efectivo que no son el Banco Bienestar son:

BBVA: 38.28 pesos por retiro.

HSBC: 35.84 pesos por retiro.

Santander, Scotiabank y Banco Azteca: 34.80 pesos por retiro

Por otro lado los bancos que cobran menos comisión son:

Inbursa: 22.04 pesos por retiro.

BanBajío: 23.20 pesos por retiro.

BanCoppel: 29.00 pesos por retiro.

Banamex: 30.74 pesos por retiro.

Banorte: 31.32 pesos por retiro.

Antes de usar tu tarjeta Bienestar, recuerda asegurarte de que tu pago se haya realizado y que cuentes con fondos; de esta manera, tu visita al cajero no será en vano y podrás retirar el monto que deseas.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Este es el límite diario de dinero para retirar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS