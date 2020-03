Bajan más de la mitad las operaciones en centros cambiarios

Los centros cambiarios de la calle de López Cotilla en el Centro Histórico de Guadalajara reportan una caída de hasta el 50 por ciento en sus operaciones por las afectaciones a la economía de la pandemia del coronavirus.

"Ha estado muy solo, definitivamente, la gente no sale por el coronavirus mucho y el turismo ha bajado mucho", dijo Ignacio Mendoza, representante de los centros cambiarios.

En esta zona el precio promedio del dólar ronda los 22 pesos a la venta y 19 pesos a la compra.

"Sí lo tenemos abajo porque necesitamos venderlos, no podemos llenarnos de tantos dólares porque no hay a quién venderles entonces se le pierde", añadió.

Además de las operaciones de compra, también se redujeron drásticamente las de venta.

"No están comprando porque la gente no tiene planes de viajar por el problema del coronavirus y se han caído muchos viajes, entonces no los necesitan", agregó Ignacio Mendoza.

"Está muy solo, las operaciones han bajado mucho por el coronavirus, la gente no está cambiando", dijo Ulises, empleado del centro cambiario El Dólar.

En esta zona operan alrededor de 20 centros cambiarios que además de atender a personas que van a cambiar y turistas, también atienden a los comerciantes de la zona.

"Todo el comercio se cerró, no es la zona, es en general entonces varios clientes de Obregón vienen a comprar dólares para sus negocios", dijo Salvador Aguilar del centro cambiario Aspen.

Las operaciones que se realizan son de oferta y demanda, y por eso el precio es más barato que el de los bancos.

"Nosotros tenemos que vender la divisa para poder volver a comprar, es un mercado de día a día y compramos y vendemos, el banco casi no atiende a la gente más bien a las empresas", subrayó.

Los promedios de cambio en la zona son de 50 a 100 dólares.

