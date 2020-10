Baja el desempleo en EU, pero caen las contrataciones

La tasa de desempleo en Estados Unidos (EU) cayó a 7.9% en septiembre, pero las contrataciones han bajado y muchos estadounidenses han dejado de buscar trabajo, informó el Gobierno de ese país en el último reporte laboral antes de la elección presidencial del 3 de noviembre.

El Departamento del Trabajo señaló que las empresas añadieron apenas 661 mil puestos en septiembre, comparado con los 1.5 millones en agosto y 1.8 millones en julio.

El desempleo cayó frente a la tasa de 8.4% en agosto, pero eso mayormente reflejó una declinación en el número de personas buscando trabajo y no un aumento de las contrataciones. El Gobierno no cuenta a las personas como desempleadas si no buscan activamente un trabajo.

“Parece haber una preocupante pérdida de impulso”, dijo Drew Matus, economista en MetLife Investment Management. “Existe cautela de parte de los empleadores”.

Con la ganancia de contrataciones en septiembre, la economía ha recuperado ligeramente más de la mitad de los 22 millones de empleos barridos por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, con muchos negocios y clientes plagados por temores, algunos economistas dicen que el mercado laboral se recuperará por completo hasta finales de 2023.

Esta semana trajo una nueva ola de anuncios de despidos, reflejando la continuada declinación del turismo: Disney va a eliminar 28 mil puestos de trabajo, Allstate va a deshacerse de tres mil 080 y las aerolíneas estadounidenses dijeron que hasta 400 mil empleados perderán sus puestos este mes, al expirar la ayuda federal a la industria.