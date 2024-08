¿Avon se declara en bancarrota? Esto sabemos

La marca de belleza por catálogo Avon se declaró en bancarrota después de enfrentar múltiples demandas en Estados Unidos , debido a que el talco en algunos de sus productos estaba asociado con casos de cáncer.

Avon Products anunció que ha solicitado acogerse al Capítulo 11 de la legislación estadounidense, a través del Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, con el objetivo de reestructurar su deuda y resolver las disputas legales. Fábio Barbosa, CEO de Natura &Co., manifestó el respaldo del grupo a la decisión de Avon Products Inc. de declararse en bancarrota . Barbosa explicó que esta medida es parte de una estrategia de reestructuración para abordar el endeudamiento y las obligaciones preexistentes, con el fin de hacer a la empresa más sólida y sustentable.

Natura &Co., principal acreedor de Avon Products Inc. y propietaria del grupo desde 2020, ve esta decisión como un paso importante en su proceso de simplificación. Barbosa aseguró que esta reorganización no debería afectar las operaciones de Natura fuera de Estados Unidos.

¿Cómo impactará esta acción en el mercado mexicano?

Natura &Co. aclaró que las operaciones de Avon en otros países, incluyendo México, no se verán afectadas por la bancarrota de Avon en Estados Unidos. La empresa aseguró que esta decisión no tendrá impacto en sus negocios internacionales ni en sus operaciones en México, donde no se prevé el cierre de ningún punto de venta.

En abril pasado, Natura y Avon habían anunciado la unificación de sus catálogos, permitiendo a los clientes acceder a productos de ambas marcas en una sola publicación.

Hasta el momento, Avon México no ha proporcionado comentarios sobre cómo esta declaración de quiebra podría afectar sus operaciones o su esquema de ventas por catálogo en el país.

BREAKING: Avon is filing for bankruptcy amid a mountain of lawsuits alleging talcum powder in its products causes cancer. pic.twitter.com/qcUfVMQ9qR— The General (@GeneralMCNews) August 13, 2024

EE