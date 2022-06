AutoMatch y el desafío de crear confianza

En los últimos dos años ha cambiado totalmente la experiencia de compra y venta de artículos. Los autos no son la excepción. El vuelco que la pandemia dio hace dos años en la industria automotriz no fue indiferente para nadie, tampoco para Víctor Manuel Coronado Rubio, director de AutoMatch Gdl una empresa especializada en la asesoría de venta y adquisición de autos nuevos y seminuevos cuyos asesores están respaldados por 30 marcas en 50 agencias ubicadas en ocho estados del país.

El trabajo de AutoMatch Gdl simplifica para cada usuario el universo de posibilidades para elegir un auto o una flotilla, pues cada asesor tiene la oportunidad de brindarle información de todas las marcas a cada cliente de forma imparcial con autos nuevos o seminuevos. “Nosotros no trabajamos para una marca. Ganamos lo mismo si te quedas con una u otra marca. Sólo te ayudamos con la venta, a elegir la mejor opción de seguro, de financiamiento ”.

Emprender en momentos difíciles

La fuerza laboral de AutoMatch Gdl la conforman 10 asesores. Todos trabajaron en algún momento con otro grupo de marcas y decidieron emprender su propio negocio. “Entendimos la estrategia, entendimos por dónde buscarle y afortunadamente no nos ha ido mal”. Pero justo cuando el modelo de AutoMatch Gdl comenzaba, a principios de 2020, llegó la pandemia que a todos colapsó. Víctor recuerda que fue muy complicado al principio, porque la industria para la que trabajaba hizo un alto total. Las armadoras automotrices dejaron de producir y llegó la incertidumbre. “La gente estaba muy asustada, me incluyo, no sabíamos que venía. Mucha gente decide esperar para comprar con la venta en puerta y las marcas pararon producción por dos meses. Estuvieron totalmente cerradas”. Y en ese momento surgieron nuevas oportunidades, redireccionarón las necesidades del mercado.

Oportunidad en cada reto

Mientras se detuvo la compra particular de autos y SUV’s creció otra área: la venta del auto comercial. Y es que el confinamiento exigió una mayor experiencia de compra en línea con entrega a la puerta de casa. “La pandemia destapó la venta de las camionetas de panel y pick up para el reparto, creció esa exigencia de vehículos durante la pandemia. Esa parte nos mantuvo a flote hasta que otra vez la producción no alcanzó la demanda, la lista de espera sigue aproximadamente de dos a tres meses”, agrega Víctor.

Y a dos años de ese colapso las cosas aún no llegan a la normalidad que conocimos, pues incluso ahora no es posible llegar a la entrega inmediata. “Ahorita ya no tan fácil puedes llegar a una agencia y llevarte tu auto; cambió el concepto de entrega inmediata”. Aunque nada es para siempre, las marcas se han visto afectadas y esperan que la producción se estabilice, y una vez habiendo mayor producción todo volverá a los volúmenes de antes. De acuerdo al pronóstico que comparte Víctor, el común denominador de las marcas es que entre noviembre 2022 y enero del siguiente año se podría volver a la normalidad.

El futuro

Para AutoMatch Gdl el reto para este año es hacerle honor a la marca y afianzar la conexión con el público. Su pilar más importante es la credibilidad, pues eso abrirá la puerta para crecer su volumen de venta. “Mucha gente desconfía en este modelo. Suena tan bonito que la gente no se la cree. Hay que ser muy honesto y ganarse la confianza del cliente; hay que cambiar la perspectiva de cómo se ve al asesor externo. A la fecha, a dos años, tengo que especificarle a mi cliente que mi servicio no cuesta. No tenemos una comisión con el cliente. Las agencias y las financieras solventan nuestros honorarios”, y aunque los asesores externos han trabajado desde tiempo atrás no cualquiera construye una marca que las agencias reconozcan y respalden, por ello la trayectoria puede seguirse en redes sociales, una herramienta indispensable para visibilizar las historias de éxito y el crecimiento de la firma.

"Cuando eres un ‘Llanero Solitario’ como asesor independiente no tienes esa solidez y respaldo que nosotros hemos adquirido con los años"

Víctor Manuel Coronado, director de AutoMatch Gdl.

Buen mercado

Jalisco lidera compra de autos

Jalisco es la cuarto Estado a nivel nacional con mayor participación en el mercado nacional automotor por el registro de compra de 35 mil 36 vehículos ligeros durante los primeros cinco meses del año, informó Jorge Rodríguez López, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores en la Entidad. Esa cifra, en comparación con las 34 mil 521 unidades adquiridas en el mismo periodo del año pasado, representa un incremento del 1.5%. El estado aporta el 8.2% del volumen total de adquisiciones en la república.

Por Gabriela Aguilar

gabriela.aguilar@gmail.com