Aumentas ventas en línea durante el pasado Buen Fin en Jalisco

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) dio a conocer los resultados de la Encuesta a empresas de Jalisco sobre El Buen Fin 2020 que se realizó del 9 al 20 de noviembre y en la cual destaca el incremento de las ventas en línea.

A la pregunta, "Durante El Buen Fin 2019 y 2020, ¿Su establecimiento contaba/cuenta con ventas en línea?", el porcentaje de establecimientos que contaba con este servicio aumentó de 38.3% en 2019 a 44.3% en 2020.

El porcentaje de establecimientos que esperaban que más del 50% de sus ventas fueran en línea este 2020 fue de 13.9%, mientras que en el 2019 esta cifra fue de 7.0%.

A la pregunta "Durante El Buen Fin de este año, ¿Cómo espera que sean sus ventas comparadas con las del evento de 2019?", el 35.6% manifestó esperar que sus ventas se mantuvieran igual este año respecto al año pasado, mientras que el 39.6% indicó que sus ventas dismuirían en alguna medida y solamente el 24.8% dijo creer que sus ventas tendrían aumento en alguna medida.

De los comercios que sí participaron este 2020, el 64.4% tuvo una percepción buena o muy buena del programa, el 29.5% ni buena ni mala y el 6.0% mala o muy mala.

De los que respondieron que sí participaron en este Buen Fin, el 73.8% consideró que en esta edición aumentaron sus ventas y el 26.2% que no aumentaron.

De los que respondieron que durante El Buen Fin aumentaron sus ventas, el 16.4% dijo que fue en menos de 10% o menos, el 34.5% de 11 a 20%, el 23.6% de 21 a 30%, el 7.3% de 31 a 40%, el 12.7% de 41 a 50% y el 3.6% más de 50%.

Augusto Valencia, titular del IIEG, dijo que la encuesta se realizó con el objetivo de dar a conocer el grado de participación, ventas esperadas y uso de comercio electrónico en los establecimientos comerciales de Jalisco durante El Buen Fin 2020.

Aclaró que la muestra no se dirigió exclusivamente a las empresas que se dieron de alta en el programa, sino que fue abierta para conocer por qué las empresas no se afilian a este programa. “Se les preguntó si el establecimiento estaba ubicado o no en una plaza comercial, lo que permitiría revisar si existen diferencias según su ubicación”.

La encuesta se realizó del 3 de noviembre al 20 de noviembre una encuesta telefónica a 518 unidades económicas de centros comerciales y actividades relacionadas con El Buen Fin registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI.

Mireya Pasillas Torres, Directora de Información Estadística Económica y Financiera, dijo que de las 518 unidades económicas que respondieron, 58.1% no se encuentran en un centro comercial, mientras que el 41.9% sí lo está. El 63.7% de las unidades económicas se ubican en el municipio de Guadalajara, 16.4% en Zapopan y 7.5% en Puerto Vallarta.

NR