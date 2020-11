Audi Q3 Sportback, antídoto contra el aburrimiento

A diferencia de la Q3 de carrocería tradicional para una SUV, en la versión Q3 Sportback me encanta la silueta tan propositiva que Audi imprimió en ella con un terminado tipo coupé. Es precisamente en la parte posterior donde vemos esa marcada línea en el costado que se estira hasta el medallón y hace que las ventanas traseras también se vean más alargadas y pequeñas. Por otro lado, la apertura del portón queda un poco corta y una persona de 1.80 metros de estatura podría pegar con la cabeza.

La versión que se evaluó estos días es exactamente la Q3 Sportback con acabado S line 40 TFSI. En el frente la parrilla se distingue por contar con un marco en color negro mate, lo que realza su deportividad en conjunto al color de la carrocería en un azul muy clarito. Los rines son de 18 pulgadas de diámetro y tienen una presentación de cinco brazos muy similar a su hermana la Q3 “normal”.

En otros detalles estéticos está la firma en LED que caracteriza a los modelos de Audi por sus faros y en las calaveras con trazos y tipo de iluminación distintivos que le dan un estilo único en su segmento. Por otro lado, los retrovisores hacen contraste en tono negro al igual que el cristal oscurecido del techo panorámico.

Al interior de esta camioneta tenemos buen espacio para dos pasajeros (caben tres pero algo apretados) en la banca posterior existe la versatilidad para poder recorrer longitudinalmente la banca en unos 130 milímetros, lo que puede beneficiar el espacio para las piernas o para ampliar la cajuela de 530 litros, cuya capacidad máxima alcanza los mil 400 litros con el respaldo abatido.

La carga tecnológica está presente en elementos como el Audi Virtual Cockpit detrás del volante. EL INFORMADOR/M. Castillo

Al frente está lo más interesante. Desde los asientos que caracterizan a esta versión en tipo cubo y con la combinación de piel y Alcántara, y que llevan impreso el emblema “S line” en el respaldo, hasta los buenos terminados y materiales de una calidad tan buena que cuando vamos manejando colaboran en ofrecer una cabina muy silenciosa.

La pantalla táctil al centro es de 10.1 pulgadas, en ella encontramos navegador con GPS, cámara con visión 360 grados que ayuda a las labores de estacionamiento y conectividad mediante Apple CarPlay y Android Auto. Punto y aparte merece la mención el excelente sistema de audio Bang & Olufsen con sonido virtual en 3D. Pero eso no es todo, pues resultaba todo un espectáculo (para quienes se subían a la Q3 Sportback) ver cómo detrás del volante se apreciaba con una gran nitidez el Virtual Cockpit, sobre todo cuando lo teníamos programado en modo de navegación. La versatilidad de este sistema está más que comprobado.

Parte importante del equipamiento es contar con un amplio repertorio de sistemas de seguridad. Tenemos desde los infaltables frenos con ABS y control de estabilidad, hasta asistencias como mantenimiento de carril, arranque en pendientes y seis bolsas de aire.

¿Pero qué tal se maneja esta camioneta? No perdí la oportunidad de llevarla a la carretera para comprobar que en tramos alcanza velocidades punta de 180 km/h sin chistar y puede dar más, lo que no alcanzaba era la recta. Sin embargo, se percibe gran aplomo y agilidad gracias a un chasis ligero y compacto que a su vez hace equipo con una mecánica conformada por suspensión independiente, tracción integral y un motor de 2.0 litros de desplazamiento y 180 caballos de potencia. Simplemente sensacional y no esperaba menos, tras haber probado la Q3 “normal”. Me hubiera encantado probarla por más tiempo para ver cómo anda en su consumo, pero la percepción inicial es que sí economiza y dosifica la gasolina.

Con esto, Audi tiene en su portafolio de productos uno de sus vehículos más interesantes, tanto Q3 como Q3 Sportback que pude manejar este año me dejaron muy contento por su desempeño y completo equipamiento, sobre todo porque a pesar de que los precios están hoy en día prohibitivos para muchos mexicanos, en general en el mercado, Audi contiene sus precios y tiene autos como éste que vale cada peso que pagas por él.

La parte posterior es la que delata su silueta tipo coupé. EL INFORMADOR/M. Castillo

Ficha técnica

Motor

L4; 2.0 litros. Potencia: 236 HP @ 4,000-6,200 rpm. Torque: 236 libras-pie @ 1,400-3,940 rpm.

Tracción

Integral.

Transmisión

Automática de siete velocidades (7+R) S tronic.

Frenos

De discos ventilados adelante y de discos sólidos atrás, con antibloqueo (ABS).

Suspensión

Delantera: Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora.

Trasera: Multilink, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora.

Dirección

Con asistencia eléctrica progresiva.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,499

Ancho: 1,843

Alto: 1,537

Distancia entre ejes: 2,677.

Capacidad

Peso: 1,695 kilogramos.

Tanque: 63 litros.

Cajuela: 530 litros.

Precio

799 mil 900 Pesos.