Así puedes presentar una reclamación en el Buró de Crédito

El Buró de Crédito es una empresa privada encargada de llevar un registro de todas las personas que han solicitado créditos a las instituciones financieras de México. Este tipo de empresas son catalogadas como Sociedades de Información Crediticia (SIC) y su trabajo es recopilar el comportamiento de cada persona que haya solicitado un compromiso financiero. Entonces, aparecer en el Buró de Crédito no significa algo negativo por sí solo. No obstante, si has tenido problemas finiquitando las deudas adquiridas, habrás de generar un puntaje negativo que te puede complicar próximas solicitudes de créditos y préstamos.

Si por alguna razón en tu Reporte de Crédito Especial disponible en la página del Buró de Crédito aparece un servicio no reconocido solicitado a tu nombre deberás realizar una reclamación para que el registro desaparezca de tu perfil y así no pueda deteriorar tu puntaje. Para ello vas a necesitar una identificación oficial y todos los documentos que te ayuden a respaldar la reclamación correspondiente. Además vas a requerir tu Reporte de Crédito Especial con una antigüedad no mayor a 90 días naturales y en el que aparezca el servicio que deseas reclamar.

La reclamación se realiza en la misma página de la SIC. Tienes hasta dos reclamaciones anuales gratuitas al año. Una vez comenzada la reclamación el Buró de Crédito se compromete a dar una respuesta clara en un periodo máximo de 29 días naturales. La reclamación conlleva el siguiente proceso:

Se recibe la reclamación Se analiza la situación En el Reporte de Crédito Especial se actualiza a la leyenda "Registro impugnado" Se genera una respuesta; si esta no es satisfactoria, puedes incluir una declarativa en tu reporte

Estos son los pasos para presentar la reclamación

Ingresa al sistema en línea. Vas a requerir contar con tu RFC con homoclave además del folio de consulta de tu Reporte de Crédito Especial Indica los datos que deseas corregir o reclamar, pueden ser desde los datos generales, los domicilios de trabajo o modificar y eliminar algún crédito Confirma la información que deseas modificar Recibe tu folio de reclamación. Con este número podrás dar seguimiento a tu situación. Recuerda que el Buró de Crédito puede tomarse hasta 29 días naturales para dar una resolución.

