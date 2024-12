Estas son las únicas formas de salir del Buró de Crédito

Antes de preocuparte por "salir" del Buró de Crédito debes entender que estas entidades son empresas privadas constituidas como Sociedades de Información Crediticia (SIC) que lleva un registro de todas las personas que han solicitado créditos a su nombre. Así que no hay nada de malo en aparecer en dicho listado, el problema es que en la base de datos también se recopila el comportamiento de pagos de dichos compromisos financieros. Entonces, el problema es la calificación que se te otorga si se ha faltado en el pago a tiempo de dichos servicios económicos. Dicho puntaje determina si las instituciones financieras te pueden considerar para ofrecerte más y mejores créditos.

La forma de saber si apareces en el Buró de Crédito es solicitando un estatus de situación financiera a través de las SIC oficiales Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Tu reporte de Crédito Especial es gratuito cada 12 meses y en él deberán aparecer todos los financiamientos que hayas solicitado y que aún no hayan concluido, independientemente de si existen deudas o no.

La única forma de cambiar un historial de crédito negativo de manera inmediata es poniéndote al corriente en tus pagos. Sin embargo, eso no es siempre posible puesto que si ya hubo una acumulación de deudas lo más común es que estas hayan generado intereses y crecido por el tiempo en que se han dejado atrás.

En caso de no poder recuperar la deuda debido a los intereses generados, la siguiente recomendación es buscar una reestructuración de la deuda. Esta la puedes buscar con la propia institución financiera en la que solicitaste el crédito. En el Buró de Crédito se actualizará la información, no obstante, esta solicitud permite ajustar los plazos y las tasas de interés, a la situación actual de la persona, no obstante no se afecta el historial crediticio como sí podrían hacerlo las siguientes acciones.

Otra opción es esperar a la eliminación de tu deuda en el registro llevado por el Buró de Crédito. En esta modalidad deberás tomar un tiempo determinado por la cantidad a la que ascienda la deuda y en el que probablemente las instituciones de crédito no acepten nuevos apoyos financieros. Por otro lado, la entidad financiera en la que se generó la deuda buscará resarcir la diferencia a través de la negociación insistente por distintos medios de comunicación. Los tiempos de espera son los siguientes:

Deudas menores a 25 UDIS ( alrededor de 208 pesos ) se eliminan después de un año a partir del primer retraso o el último reporte de la empresa que otorgó el crédito.

) se eliminan después de o el último reporte de la empresa que otorgó el crédito. Las deudas menores a 500 UDIS ( alrededor de 4,166 pesos ) se eliminan después de dos años .

) se eliminan después de . Los adeudos de menos de 1000 UDIS ( alrededor de 8,333 pesos ) se eliminan después de 4 años .

) se eliminan después de . Cuando las deudas son mayores a 1000 UDIS pero menores de 400 millones de UDIS podrían eliminarse seis años después, siempre y cuando no estén en proceso judicial.

La última opción no te permite salir del Buró de Crédito, pero evita que te sigan llamando, buscando o que incluso se pueda proceder con un mecanismo judicial. Se trata de la "quita", una modalidad para solventar la deuda con un descuento mayúsculo absorbido por la empresa financiera. El descuento puede ser de hasta el 85 por ciento de la deuda total. Hacerlo congelará la deuda la cual deberá esperar al tiempo determinado por las medidas expresadas anteriormente para desaparecer. La ventaja de esta opción es que, hasta que ese tiempo llegue, no volverás a ser molestado por la institución financiera.

