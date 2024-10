Así puedes mejorar tu historial crediticio si estás en Buró de Crédito

El Buró de Crédito es una entidad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), su función es generar un historial crediticio, es decir que forma un expediente donde se detalla cómo una persona gasta su dinero, qué prestamos tiene, cómo usa su crédito, entre otras cuestiones.

De este modo, el Buró de Crédito es la empresa más importante de Información Crediticia en México, pues ofrece la información más viable respecto a las finanzas personales.

Cuando una persona no puede pagar sus deudas y las instituciones bancarias les niegan un préstamo, se dice que “están en el Buró de Crédito”.

En esta situación, muchos ciudadanos caen en estafas con delincuentes que juran tener contactos para borrar sus nombres de la "lista negra" por una significativa suma monetaria.

Aunado a estos casos, el Buró de Crédito, por medio de una publicación en sus redes sociales, solicitó a las personas comprender cómo funciona su sistema.

¿Cómo mejorar el historial crediticio?

De acuerdo con la información difundida, la respuesta para volver a obtener préstamos bancarios es mejorar el historial crediticio.

“Ten mucho cuidado con la desinformación y los fraudes, no necesitas salir de Buró de Crédito, lo que realmente necesitas es mejorar tu historial y esto lo logras poniéndote al corriente con tus compromisos crediticios”, se menciona en el video de la publicación de X.

Al adquirir una tarjeta de crédito u obtener un préstamo, en automático, el nombre del solicitante se reflejará en la lista de Buró de Crédito.

Estar inscrito en esta lista no es algo negativo, pero sí lo es mantener un mal historial. Este se genera cuando hay un incumplimiento de los pagos. Con una mala reputación como cliente, las instituciones bancarias no verán conveniente realizar ningún tipo de préstamo.

De este modo, la única manera de no estar en el Buró de Crédito es no tener actividad crediticia, no contar con un automóvil propio ni manejar tarjetas.

Lo que sí puede desaparecer del Buró de Crédito son los registros morosos, es decir, las personas o empresas que no han cumplido con sus responsabilidades de pago en las condiciones establecidas.

La desaparición de registros morosos depende de ciertos factores:

Las deudas menores o iguales a 25 UDIS (Unidades de Inversión) quedan eliminadas en el plazo de un año. Las deudas que van de los 25 a los 500 UDIS se eliminan a los dos años. De 500 a mil UDIS se eliminan después de 4 años. Las deudas mayores a mil UDIS quedan eliminadas a los seis años, solo si no se encuentran en proceso judicial, si no se cometió ningún fraude con el crédito y si éste es menor a los 400 mil UDIS.

Si por algún motivo tuviste un retraso en los pagos, ponerte al corriente se verá reflejado en tu historial y lo mejorará.

