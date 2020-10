Argo 2021, un auto hecho a la medida

La presentación del nuevo Fiat Argo 2021 significó uno de los primeros eventos (sí,uno de los primeros eventos) de lanzamientos de coches en este año en México. Con buen ánimo y con muchas ganas de tomar las carreteras de Jalisco y Nayarit, los medios especializados conocimos este nuevo producto y lo hicimos con todas las medidas necesarias para cuidar nuestra salud.

Es así que nos reunimos en Tequila para convivir un poco y conocer los detalles de este automóvil que ya está a la venta en nuestro país y proviene de la planta de Betim en Brasil. Lo primero que me gustó es que llega con una apuesta visual más aguerrida y robusta, así como una amplia variedad de opciones que combina motores, equipamiento e incluso “moparización” (es decir, que se pueden elegir productos Mopar como kit extra y a un costo muy asequible con tapetes de uso rudo, viniles, pedales cromados, protectores de cárter, etcétera).

HGT. Esta es la versión más potente y costosa de la familia Argo; su manejo es lo mejor. EL INFORMADOR/M. Castillo

Todas las versiones de este Argo son punta de lanza para la nueva imagen de Fiat, que estrena logotipo al que se agrega el color de la bandera italiana y que vemos por ejemplo en la parrilla. Pero lo mejor viene de dos mundos: uso urbano y orientación aventurera. Por ejemplo, las versiones de entrada Drive y Drive Plus portan un motor 1.3 litros Firefly con 97 HP y 94 libras-pie de torque, mismo motor que porta la Trekking que se caracteriza por su distintivo equipamiento y un rodado especialmente diseñado para uso rudo; disponen de una caja manual de cinco velocidades. Un escalón arriba está Argo Precision y HGT que usan motor 1.8 litros E-Torq con 128 HP y 134 libras-pie de torque, por ahora ambos con caja automática de seis cambios.

Sin embargo andaba por ahí una versión de 1.8 litros con caja manual, la cual no está a la venta aún pero se está estudiando la posibilidad de sumarse esta combinación de motor/caja a las versiones tope de gama.

La combinación interior de colores es atractiva y los materiales, predominantemente plásticos rígidos, sí se sienten bien ensamblados. EL INFORMADOR/M. Castillo

Manejo y conclusiones

En esta pequeña prueba por las carreteras de Jalisco y Nayarit primero pude conocer la versión más equipada, la HGT. Este modelo, como ya comenté, cuenta con motor 1.8 litros. Lo que más me gustó es que para carretera se mueve con agilidad y es realmente rápido, educando el pie y haciendo la presión en el momento correcto en el pedal del acelerador hay una respuesta inmediata y hasta confiable, también me gustó la sensación de recuperación a altas velocidades. Aunado que se puede jugar con las paletas de cambio detrás del volante, resulta divertido de conducir. Otro detalle que destacamos es que las nuevas llantas Pirelli (all season high performance) montadas en rines negros de 17 pulgadas. La calidad de marcha también se destacó y el aplomo.

Por otro lado, quisimos seguir el ritmo del HGT con la Trekking a partir del segundo tramo de la ruta a Puerto Vallarta, pero con una configuración distinta desde el motor, la caja, las llantas con rin de 15 pulgadas, pues evidentemente no tenemos ese dinamismo del HGT. Sin embargo esta versión con orientación todoterreno se defiende bien, pues el ajuste de la suspensión la eleva 50 milímetros y las llantas All Terrain no mermaron en el curveo y plantaron bien al piso al Argo.

En cuanto al equipamiento destaca la combinación de colores en las que se puede elegir el Argo 2021, tanto exterior como interior. Todos cuentan con pantalla táctil de 7 pulgadas con Uconnect y conectividad para Android Auto y Apple CarPlay alámbrico; arranque electrónico mediante botón, retrovisor electrocrómico, controles de audio al volante. En términos de seguridad cuenta con cámara de reversa y guías, controles de estabilidad, de tracción y asistente de arranque en subidas. Todos cuentan con bolsas de aire frontales para conductor y pasajero pero la HGT agrega dos airbags laterales para las plazas delanteras.

Fiat ha podido sacar todo el jugo posible al nuevo Argo 2021, algo que no muchas marcas pueden jactarse de hacer al tratar de explorar más allá las posibilidades de un mismo producto para ponerlo en distintos frentes y al mismo tiempo convencer a distintos públicos con necesidades igualmente diferentes. Tal como dijo Jesús Gallo, director de las marcas Chrysler, Dodge, Fiat y Alfa Romeo en México: “Es un auto pensado para diversos gustos y necesidades, por ello decidimos introducir el line-up más versátil y completo del segmento, con la finalidad de que cada Fiat Argo sea un traje a la medida para nuestros clientes”.

Accesorios. Mopar ofrece piezas como este protector del cárter, entre otros. EL INFORMADOR/M. Castillo

Versiones y precios

Argo Drive: 256 mil 900 pesos.

Argo Drive Plus: 271 mil 900 pesos.

Argo Trekking: 291 mil 600 pesos.

Argo Precision: 308 mil 990 pesos.

Argo HGT: 352 mil 600 pesos.

TOMA NOTA

Los rivales más cercanos del Fiat Argo