Ante aumento en precios, aplican operativo en básculas del Abastos

En el mercado de Abastos comenzó la invitación, por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que comerciantes que usan diferentes instrumentos de medición den la cantidad exacta del producto.

Sebastián Hernández, titular de la Profeco en Guadalajara, recorrió la calle Nueve, donde se venden al menudeo hortalizas y productos del campo. Destacó que hasta el momento no han tenido denuncias.

“Como lo marca el Artículo 10 Bis, cuando existe alguna contingencia sanitaria no podrá haber incremento justificado de cualquier producto. Hasta ahora no se ha presentado ninguna queja de ningún ciudadano”, señaló.

Al cierre de 2021, la Profeco calibró siete mil 500 básculas, a las cuales certificó con su distintivo. No se detalló cuántos sancionados hubo después del periodo de certificación en el cual les dan un limite de casi cinco meses para regularse.

“En esta primera inspección no (hay sanción), porque se busca que se calibre con esta solicitud y es un periodo del 1 de enero al 31 de mayo. Una vez posterior al comercio que no realizó su calibración, lógicamente si se realiza una denuncia y acude Profeco a realizar la visita de verificación, podrá ser sancionado y puede llegar, dependiendo la magnitud, hasta una suspensión total del comercio”, acotó.

El funcionario señaló que es por uso que se descalibran las básculas, considerando que a veces no es la intención del comerciante dar menos al cliente.