Con motivo de comenzar un nuevo año de la forma correcta en la cuestión financiera, el equipo de NotiPress realizó una investigación en torno al método para separar los gastos y ahorrar sin tener experiencia en finanzas de Elizabeth Warren, el método 50/20/30.

Según el libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, publicado por Elizabeth y Amnelia Warren, el método separa los gastos en tres tipos: esenciales, flexibles y objetivos financieros.

De acuerdo con WTW, plataforma de soluciones y analíticas de riesgo para empresas, este método se enfoca en usar el dinero según las necesidades. Asimismo, para evitar que los ingresos se conviertan en dinero perdido, una de sus estrategias comprende ahorrar para generar rendimiento.

Gastos Esenciales

La mitad de los ingresos mensuales deben estar destinados a cubrir las necesidades básicas, informó Warren. Según la creadora del método 50/20/30, estos gastos representan todo lo necesario para sobrevivir como una persona que trabaja y debe pagar impuestos.

Tras cumplir con las obligaciones fiscales, estos se dividen en: pago de la renta y servicios, supermercado y canasta básica, vestimenta, cuotas de las escuelas, gastos médicos y transporte.

En la opinión de WTW, algunas personas consideran que destinar el 50% del ingreso para los gastos esenciales no alcanzan para vivir. Para el caso de México, si se considera el salario mínimo y su incremento a 7 mil 572 pesos mensuales, la mitad del salario sería 3 mil 786, equivalente a casi tres canastas básicas, según la última edición de "Quién es quién en los precios".

Gastos Flexibles

Una vez cubierto lo esencial, el 30% de los ingresos deben destinarse a los gastos flexibles según el método de Warren. A diferencia del primer tipo, estos gastos se relacionan con mejorar la calidad de vida y generar placer, mismos que comprenden:

Actividades recreativas y de ocio

Pedir comida a domicilio

Compras de antojos, consumibles y productos comestibles de segunda necesidad

Viajes y vacaciones

Cuotas relacionadas con actividades físicas y ejercicio

Respecto a esto, Investopedia informó que los gastos flexibles dependen de las elecciones a la mano de los consumidores cuando realizan compras, lo que permite ahorrar. Un ejemplo de ello es la comida en restaurantes, en tanto el dinero adicional por comer fuera de casa depende de varias circunstancias y el precio de los productos puede variar.

Objetivos Financieros

Esto es asignar 20% del ingreso al ahorro, este dinero tiene la capacidad de crecer y generar rendimiento. Como opción para lograr este objetivo, WTW recomendó hacer depósitos en un fondo común de inversión; aunque cualquier método que cumpla las necesidades del usuario es válido, agregó.

Sobre ahorrar y obtener rendimiento por ello, voceros de Fintual consideran que se puede realizar a través de la inversión. Así, en una conferencia virtual, presentada el 6 de junio de 2023, informaron, el dinero ahorrado que no genera rendimientos pierde su valor eventualmente. Asimismo, bajo la consigna "en el banco tu dinero está abandonado", información de Fintual a la que accedió NotiPress, destacó que una amenaza para el valor del dinero es la inflación. Por ello, el dinero que se puede destinar a objetivos financieros podría ser utilizado en los gastos flexibles o esenciales en un contexto de volatilidad de precios sobre los productos básicos.

Si el ingreso no se destina a este uso, no solo afecta a las personas en búsqueda de ahorrar, sino a aquellas con fondos de ahorro.

