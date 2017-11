América del Norte permanecerá aún sin el TLCAN: analista

La región de América del Norte se mantendrá unida aunque se cancele el Tratado de Libre Comercio por las relaciones económicas, entre las empresas y personales de sus habitantantes. Así lo indicó Alan Bersin de Wilson Center quien participará en el II Seminario Internacional Aspen-FIL este día.



"La relación no depende de una sola persona, depende de los lazos que ya existen entre los pueblos, las compañías, las agencias y los oficiales del gobierno. Tengo confianza y espero que haya un acuerdo y eso es precisamente lo que vamos a discutir esta noche en el foro".



Consideró que las negociaciones del acuerdo comercial han sido duras pero confía en que los hechos no permitirán su desintegración.



"Es una plataforma compartida de producción que se extiende a través de México, Canadá y los Estados Unidos. Creo que habrá un tratado nuevo pero si no hay el concepto de América del Norte permanecerá".



Rafael Fernández de Castro de USMEX, quien también participará en el foro, señaló que la suerte del TLCAN está muy relacionada con la reforma fiscal en Estados Unidos que impulsa Donald Trump.



"Ahorita no van a atacar al TLCAN porque sus aliados en Estados Unidos también son aliados de la reforma fiscal, son las grandes corporaciones que son las que más se van a beneficiar con la reforma. Una vez que esto se concrete estaremos en manos de Trump y a lo mejor se nos acaba".



Señaló que no tiene muchas expectativas ante la nueva ronda de negociaciones del tratado.



El foro del II Seminario Internacional Aspen-FIL "Relaciones Bilaterales México y Estados Unidos En Perspectiva. Mesa 1: NorteAmérica 2.0: El Futuro ha dejado de ser lo que era" tendrá lugar hoy a las 19:00 horas en el Salón 6 de Expo Guadalajara.



Será moderado por Juan Ramón de la Fuente del ASPEN Institute México y contará con la participación de Rafael Fernández de Castro (USMEX), Alan Bersin (Wilson Center), Patrick Schaefer (Hunt Institute) y Michael F. Kergin, ex Embajador de Canadá en Estados Unidos.