Amazon Prime Day deberá competir con este evento de TikTok

Para los próximos eventos de ventas para el mes de julio Prime Day de Amazon tendrá de competencia el evento "Offers For You Days" que TikTok Store ofrecerá a partir del 9 de julio.

Mientras, Amazon que ha tenido éxito histórico en ventas, reveló que sus ventas anuales Pime Day se llevarán a cabo los días 16 y 17 de julio, TikTok mencionó que ofrecerá ofertas en productos de moda y belleza, artículos básicos de deporte, decoración, productos para el verano y más.

Al igual que Amazon, TikTok Store ofrecerá ofertas exclusivas de productos como L'Oreal Paris, Maybelline New York, NYX Skilled Make-up, Our Place, Too Confronted y Zwilling USA, en las que en conjunto con la red social, las marcas y comerciantes participarán en desafíos de contenido como eventos de compras en vivo, donde se podrá interactuar con sus seguidores y compartir sus productos favoritos con descuentos en tiempo actual.

La plataforma china ha entrado con gran fuerza al comercio electrónico y su objetivo es multiplicar su negocio hasta alcanzar 17 mil 500 millones de dólares para este año, ya que después de su éxito en 2023 con la mayoría de las ventas en el sudeste asiático, TikTok ahora está invirtiendo en llegar al éxito a los Estados Unidos.

Y este año, además de que TikTok busca competir con eventos de ventas grandes de Estados Unidos como Amazon Prime Day, también competirá con empresas chinas que se han vuelto muy populares en EUA como Temu y Shein.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MQ