A inicios de 2025, los retiros por desempleo de las Afore sumaron 2 mil 809 millones de pesos, lo que representa un aumento del 6.17% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Este monto es el más alto registrado para un inicio de año desde que el regulador comenzó a llevar registros en 2005.

El acceso al retiro por desempleo, un beneficio disponible para los trabajadores con cuentas en Afore, sigue siendo considerablemente elevado. Esto ocurre en un contexto de menor debilidad en la generación de empleos y mientras la Consar trabaja para frenar el auge de gestores fraudulentos que manipulan datos ante el IMSS para obtener comisiones a costa del ahorro pensionario.

¿Cuáles fueron las Afores con mayores retiros?

De acuerdo con la Consar, las administradoras con la mayor cantidad de retiros fueron Coppel, con 559 millones de pesos, mientras que Afore Azteca registró 505 millones de pesos por dicho concepto y Afore XXI Banorte sumó 422.3 millones de pesos.

En el caso de Banamex, los retiros por desempleo ascendieron a 446.6 millones de pesos, colocándola en el cuarto lugar en cuanto al monto retirado.

En enero pasado, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, dijo que, ante el máximo histórico registrado al cierre del año pasado en retiros por desempleo de las Afore por más de 30 mil millones de pesos, y las cifras que se mantienen elevadas en este rubro, resaltó que se trata de una prestación cada vez más conocida entre los trabajadores, pero deben reforzarse los controles para evitar que se afecten los recursos para el retiro de los beneficiarios.

"No lo vemos como algo excesivo. Dicho lo anterior, sí se han identificado algunas malas prácticas, pero hemos dialogado con la Consar y se han puesto controles. Es un derecho de los trabajadores, está en la ley y tiene buena opinión de la gente. No se los puedes quitar. Lo que sí tienes que checar, tanto regulador como la industria, es que, si hay cosas fuera de parámetro, tratar de solucionarlo para que no se utilice mal esta herramienta", destacó el directivo.

Los retiros parciales por desempleo son una prestación que tienen los trabajadores con cuenta de Afore y la cual puede ejercerse una vez cada 5 años luego de un período de 46 días en que se registró el despido.

YC