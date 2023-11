Las personas que pertenecen al régimen Afore, es decir, que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de 1997, tienen peores salarios que los que empezaron a laborar antes.

En concreto, la mediana del salario de los trabajadores activos pertenecientes a la generación Afore es de 2.4 salarios mínimos (497.86 pesos diarios), mientras que los que comenzaron a cotizar antes tienen una mediana de 3.1 salarios mínimos (633.06 pesos diarios), según las Estadísticas del Registro Electrónico de Planes de Pensiones 2023, actualizado en octubre de este año por la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar). Tras la reforma de 1997, el sistema de pensiones migró a un esquema de contribución definida, abandonando la forma de reparto en la que las contribuciones de los trabajadores activos financiaban el pago de los beneficios de los pensionados, sustituyéndolo por uno basado en cuentas individuales, administrado por empresas privadas especializadas en la gestión de fondos para el retiro.

Al respecto, la Consar indica que hay dos tipos de trabajadores: los de la generación de transición, que son los empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de 1997 y que, llegado el momento de su jubilación y en caso de cumplir con los requisitos aplicables, podrán escoger entre los beneficios que le otorga la legislación derogada de 1973 o la de 1997.

Mientras que a la generación Afore pertenecen los trabajadores cuyo registro ante el IMSS corresponde a una fecha posterior a julio de 1997, por lo que, llegado el momento de su jubilación sólo podrán pensionarse bajo el esquema de la nueva legislación.

Según la Comisión, si bien la reforma de 1997 generó importantes avances en el ámbito de las pensiones en México, se identificaron aspectos críticos que requerían atención.

“Entre estos desafíos se encontraban la dinámica laboral del país, las insuficientes contribuciones y los elevados costos del sistema. Por esta razón, en el año 2020 se impulsaron reformas significativas en el campo de la seguridad social, diseñadas para abordar estos problemas y fortalecer el sistema de pensiones”.

Dentro de las modificaciones implementadas, incluyeron cambios como la reducción de requisitos de semanas cotizadas necesarias para acceder a una pensión, lo que permitió que un mayor número de trabajadores tuviera acceso a este beneficio.

Saldo de Gabriela baja cuatro mil pesos

Gabriela Díaz cuenta que entre julio y septiembre el monto total de su ahorro en el Afore disminuyó cuatro mil pesos, pese a que se registraron las aportaciones mensuales correspondientes.

“No entiendo muy bien cómo funciona, pero como cada mes me mandan el recibo, en lo que me fijo es en que vaya subiendo el saldo final, que este año había ido así, pero en agosto bajó, y en septiembre ya tengo cuatro mil pesos menos que en julio”.

Sobre sus rendimientos el año pasado, detalla que lo peor ocurrió entre enero y junio. “En seis meses no sumé nada. Hasta llamé a mi Afore, pero me dijeron que era cuestión de la inestabilidad financiera”.

Héctor Ramírez relata que hace poco cambió de Afore. “Un asesor me explicaba que lo que hacen las Afores es como un esquema piramidal, si tu dejas tu dinero estancado mucho tiempo en la misma empresa, ese dinero se queda estático, sin cambios, y cuando te cambias ese dinero entra en la punta de la pirámide, y es el que usan para invertir”.

Por ese motivo, dice que en los últimos dos meses no se han reflejado las minusvalías en su cuenta individual.

Voz del experto

Antonio Ruíz Porras, coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del CUCEA

Especialista responde dudas

Antonio Ruíz Porras, coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), responde dudas sobre el tema de minusvalías en las Afore.



¿Cómo protegerse ante las minusvalías?

Un Afore nos da una opción de portafolio, dependiendo de nuestro perfil de riesgo, eso podemos cambiarlo.

Si le decimos al encargado del Afore que queremos otro portafolio que tenga menos bonos gubernamentales, la persona encargada puede cambiar el portafolio, que es el tipo de incremento financiero donde se invierten los ahorros. Pero hay que estar consciente en qué se usan los bonos gubernamentales, porque son instrumentos que dan interés pequeño, pero seguro, porque otro tipo de instrumentos tienen mayores riesgos. Para reducir la cantidad de bonos gubernamentales, los portafolios absorberán un mayor riesgo, podríamos tener ganancias más altas, pero en malas temporadas las pérdidas podrían ser incluso mayores que con bonos gubernamentales.



¿Qué otros instrumentos hay?

En las Afores no hay mucho margen para elegir, los bonos gubernamentales, y las acciones de empresas; básicamente esos son los más importantes que se utilizan para manejo de inversiones en Afores. Hay otros instrumentos que dan mayor oportunidad de diversificación. Cuando se eligen este tipo de portafolios se pueden elegir acciones o bonos gubernamentales, el tipo de cambio o derivados.

Si la gente tiene miedo al riesgo, es mejor invertir en aportaciones voluntarias en el Afore, o si no tiene mucho temor a las pérdidas, conviene más usar otro tipo de instrumentos de inversión. Es importante recordar que ese dinero debe ser un dinero que no nos sea indispensable, porque si eventualmente ocurre un problema, no nos va a generar un quebranto directo sobre nuestro patrimonio.

