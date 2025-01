Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, conocer dónde se encuentra registrada tu Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) es relativamente sencillo, a continuación, te compartiremos cómo saberlo.

Si eres una persona trabajadora activa, existen tres formas de averiguar dónde está registrada tu cuenta laboral.

Por teléfono: Llama sin costo al SARTEL al número 55 1328-5000. Por Internet: Accede al portal AforeWeb y selecciona la opción "Localiza tu Afore". A través de la aplicación móvil: Descarga y utiliza la app AforeMóvil.

Requisitos para la consulta

Necesitarás uno de los siguientes documentos:

Número de Seguridad Social (NSS), si cotizas al IMSS .

si cotizas al . Clave Única de Registro de Población (CURP), si cotizas al ISSSTE.

Ambos datos suelen estar en tus talones de pago o en documentos oficiales emitidos por el IMSS o el ISSSTE. Por seguridad, sólo podrás realizar una consulta por día. Una vez que identifiques la Afore que administra tus recursos, comunícate directamente con ellos para obtener información detallada sobre tu cuenta. Los datos de contacto, como teléfonos y direcciones de todas las Administradoras, están disponibles en línea.

Si aún no te has registrado en una Afore, debes elegir una y completar el proceso de registro. Consulta la guía específica en "¿Cómo me registro en una Afore?".

¿Por qué es importante conocer tu Afore?

Saber en qué Afore estás registrado es fundamental, ya que estas entidades son las únicas autorizadas para proporcionarte:

Estados de cuenta.

Constancias de saldo.

Detalles de movimientos de tu cuenta de ahorro para el retiro.

Para más información o consultas específicas, puedes acceder al portal web de atención. Te recomendamos tener a la mano tu NSS, CURP y correo electrónico para facilitar el proceso.

