Aerolíneas volverán a Toluca, sin incentivos en costos aeroportuarios

Volaris, Interjet, Viva Aerobus, TAR, entre otras podrán volver a operar al Aeropuerto Internacional de Toluca, debido al incremento de sus flotas de aeronaves, pero el director general del puerto aéreo mexiquense, Luis Bertrand Rubio, reconoció que lo harán sin recibir incentivos como la eliminación de costos aeroportuarios, que es una demanda que impulsaron algunas de estas compañías.

“Lo que no vamos a seguir haciendo es darnos un balazo en el pie otorgando incentivos del cien por ciento como se venía haciendo, porque el aeropuerto de Toluca también es un negocio, y como tal, debemos ver que tengamos ingresos”, anticipó Luis Bertrand Rubio.

El Aeropuerto Internacional de Toluca, Adolfo López Mateo, es una de las instalaciones aéreas estratégicas del gobierno para lograr la reingeniería del espacio aéreo y lograr aminorar la saturación que vive el centro del país desde hace más de un lustro.

En entrevista exclusiva con El Financiero, el encargado de regresar ‘el vuelo’ a Toluca, dijo que este año las aerolíneas nacionales recibirán equipos nuevos para operar, sin embargo, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no les permitirá abrir nuevas rutas, por lo que Toluca volverá a colocarse como una opción para esas empresas.

La intención es pasar de cerca de 700 mil pasajeros a 2 millones de viajeros movilizados desde Toluca entre 2029 y para el cierre de 2020, según estimaciones del directivo.

Las principales aerolíneas nacionales abandonaron el aeropuerto López Mateos cuando Aerocalifornia y Mexicana quebraron, lo que ocasionó una oferta de horarios de operación (slots) en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El 2008 fue el año con mejor desempeño del puerto aéreo de Toluca, cuando movilizó más de 3 millones de pasajeros nacionales y extranjeros.

Sin embargo, al cierre de 2019 registró su peor año en cuanto a número de pasajeros, de acuerdo con datos del aeropuerto y de la Agencia Federal de Aviación Civil.

A partir de 2009, el aeropuerto de Toluca comenzó a operar en picada: las aerolíneas comenzaron a salirse del puerto aéreo, el tránsito de pasajeros bajó y al cierre del año anterior, registró su peor dato con solo 679 mil 197 pasajeros recibidos.

“El primer error fue haber autorizado el que salieran (las aerolíneas) de forma intempestiva y forma no planeada del aeropuerto de Toluca. Las aerolíneas dejan toda esta área del Estado de México incomunicada, por eso fue esa baja de pasajeros, no es porque el aeropuerto de Toluca no sirva o no funcione. El aeropuerto ha demostrado su eficiencia y la seguiremos demostrando con el paso del tiempo”, indicó el administrador aeroportuario.

Bertrand Rubio aseguró que, gracias al acercamiento con aerolíneas nacionales, este año cerrarán con 2 millones de pasajeros, un reto que permitirá al gobierno de Andrés Manuel López Obrador reducir la saturación en el centro del país mientras el aeropuerto de Santa Lucía inicie a operar.

El objetivo es incrementar 2 millones de pasajeros por año, hasta llegar a los 14 millones, los cuales se pueden atender con las instalaciones actuales. Además, el gobierno del Estado de México está en negociaciones con pobladores para comprar terrenos circundantes al puerto aéreo, esto como parte de un plan para rebasar la meta inicial a cumplir por Bertrand Rubio.

El director del aeropuerto señaló que este año TAR abrirá rutas a Monclova, Saltillo –que hará conexión con Houston– y Querétaro; mientras que Viva Aerobus planea, en un par de meses, iniciar un vuelo hacia Los Cabos.

Tendrá 14 posiciones remotas para "low cost"

Para atender la demanda proyectada en el puerto aéreo de Toluca, su director general reveló que se construirán 14 posiciones remotas para las aerolíneas de bajo costo, a fin de incrementar la disponibilidad de horarios de operación de las aerolíneas.

“Vamos a realizar mantenimiento de pista, de calles de rodaje y de la plataforma comercial, con objeto de que el siguiente año hagamos las obras de modernización del edificio terminal para que pongamos en estas 11 posiciones pasillos telescópicos, y les dejemos a las aerolíneas de bajo costo, como Interjet, Volaris, Viva Aerobus y Aeromar, 14 posiciones remotas en donde está la aviación general antigua”, detalló.

Por tanto, la aviación general antigua, así como escuelas de aviación, tendrán que desalojar las instalaciones en donde operan. Aun con ello, Bertand indicó esto no generará un daño mayor a la aviación privada.