Abre barbería con ahorros de 5 años; pandemia se la cerró y empieza de nuevo

Hace cinco años, Sergio Álvarez empezó a ahorrar para poner un negocio propio. Trabajaba en un banco y apenas en marzo renunció para finalmente abrir su barbería en la que invirtió 160 mil pesos.

Sin embargo, entre la compra de las cosas y el acondicionamiento de lugar pasaron dos semanas para que Sergio fuera a cambiar el tipo de permiso, pues antes el local era una taquería. Sin embargo, cuando pudo ir, a unos días de haber comenzado abril, le negaron el permiso ya que no era negocio esencial durante la cuarentena por COVID-19.

Ahí se vieron obligados a ya no continuar por dos motivos: porque no había licencia y porque el gobierno de Jalisco había solicitado que se cerraran comercios no esenciales. Trataron de mantenerse unos días con citas, pero al estar todo cerrado hubo altercados de seguridad que se los impidió, pero también para que el Ayuntamiento tapatío no lo clausurara.

“Fue un proceso muy complicado porque aquí se fue todo lo que ahorré durante años. Fue muy desmotivante y, yo creo, todo el mes de abril fue complicado en el tema emocional porque había dejado mi trabajo, sacado todos mis ahorros y se volvieron días complicados”.

Luego de haber conseguido la calcomanía de Fase Cero, el 1 de junio comenzó de nuevo. Contrató a tres personas más que, como él, se quedaron sin trabajo.

EL INFORMADOR/G. Gallo

“Tengo por ejemplo dos barberos así: uno que tuvo meses complicados y su esposa está embarazada y una chava que está estudiando, los dos perdieron su trabajo. Muchos contratan a los que tiene mayor experiencia, pero yo me fui por el lado de personas que pasaron lo mismo que yo”.

Invirtió unos tres mil pesos más para tener los protocolos listos y abrió.

Ahora, la barbería SVEN, que se ubica en la calle María Guadalupe Martínez de Hernández Loza #2980, en la colonia Heliodoro Hernández Loza, Guadalajara, cuenta con caretas transparentes para los trabajadores, cubrebocas, tapete sanitizante, calcomanías que indican dónde se debe quedar cada cliente, gel antibacterial y letreros.Además, para el nuevo comienzo integraron promociones de 50%, principalmente para los trabajadores de salud que lo acrediten.

EL INFORMADOR/G. Gallo

Y, mientras regresa la “nueva normalidad”, en SVEN se mantienen con citas al teléfono 3331501550.

IM