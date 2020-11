AMLO traicionó el compromiso con empresas al presentar iniciativa: Coparmex

En conferencia de prensa, el director Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos señaló que el Presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) traicionó al sector privado.

El comentario surgió, luego de que durante la conferencia matutina de este jueves, el Mandatario anunció que enviará una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión para eliminar la subcontratación, conocido como outsourcing por su escritura en Inglés, y aseguró que este modelo ha permitido abuso a los trabajadores a lo largo del país.

“Apenas la semana pasada, se hizo un compromiso de manera expresa del Consejo Empresarial, en la cual la Secretaria de Trabajo y el Presidente, propusieron que se iniciaran trabajos para construir una reforma de consenso con los empresarios, pero se desatendió el acuerdo”, comentó Hoyos.

De momento la iniciativa no ha sido presentada públicamente. Por ello, quienes integran Coparmex, esperarán a que se presente de manera formal y después darán una postura al respecto, pero aseguró que de cumplirse lo propuesto, muchos empresarios realizarán amparos y litigios por el tema, para defender la subcontratación.

Recalcó que con esta propuesta hay un “sesgo prohibicionista” en el tipo de contratación, pues “tanto la subcontratación, como la realizada a través de sindicatos y la que conocemos como tradicional son válidas” dijo Hoyos.

"Con esta modalidad muchos trabajadores han encontrado estabilidad y prestaciones"

Explicó que la subcontratación es una válvula de regulación de la demanda del trabajo. “No siempre la misma empresa requiere el mismo número de empleados durante todo el año, hay sectores que son temporales o muy especializados, entonces los trabajadores son llevados a una empresa y luego en otra parte del año a otra, con esta modalidad muchos trabajadores han encontrado estabilidad y prestaciones”, argumentó el dirigente.

Aseguró que no están en contra de que se aplique todo el peso de la ley a aquellos que realicen la subcontratación y no cumplan con las obligaciones hacia los trabajadores, pero no considera que la mejor ruta para la economía del país sea desincentivar este tipo de contratación.

NR