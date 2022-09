Al manifestar que no habrá sorpresas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el Paquete Económico 2023, que se entregara el próximo jueves, no habrá aumento de impuestos, ni alzas en las tarifas de energía eléctrica, gasolinas ni en el gas, además de que descartó que haya despidos o recortes en salarios dentro del Gobierno federal.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador garantizó los recursos para la entrega de los Programas de Bienestar y las obras prioritarias.

"No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinado al bienestar de la gente".

"Vamos a hacer algunos ajustes para seguir liberando fondos al desarrollo, pero no a salarios, no hay despidos", dijo.

"Seguirá austeridad en el Gobierno federal"

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador aseguró que seguirá la política de austeridad y ejemplo de esto es que en la Oficina de Presidencia ha habido ahorros por más de 3 mil millones de pesos.

"Tenía un presupuesto de 3 mil 600 millones, este año son 600, 3 mil millones menos, ya no va a aumentar y vamos a seguir con la austeridad, ahorrando, ahorrando, ahorrando para poder financiar el desarrollo, sin deuda, sin endeudamiento", afirmó.

