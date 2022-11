Al reconocer que todavía "no puede cantar victoria", el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que pese a que puede haber un rebote, espera terminar su sexenio sin devaluación y que el dólar se mantenga en 20 pesos.

En conferencia de prensa "mañanera", el jefe del Ejecutivo federal afirmó que "es un fenómeno" y "único" el que el peso mexicano sea la moneda que más se ha apreciado en el mundo.

"Afortunadamente vamos bien. Llevamos cuatro años sin devaluación, y esto no se veía desde el gobierno del presidente Díaz Ordaz, o sea, casi 50 años en los que hubo devaluación y ahora no. Llevamos cuatro años, pero no podemos cantar victoria todavía. Nos ayuda mucho el que se aprecie el peso, sobre todo, la economía, es confianza, es percepción".

"Esto es un fenómeno (el precio del dólar). En los cuatro años, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar en el mundo. Esto es único, sin embargo, puede haber un pequeño ajuste, un rebote, pero yo espero terminar mi gobierno sin devaluación", dijo.

