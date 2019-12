A 30 centímetros de la felicidad

En su calidad de prominente empresario, el escritor Tono Amoraga llegó a tener todo a su alcance; sin embargo, nunca tuvo el dinero necesario para comprar la felicidad que le prometió la fortuna.

Es por esto que en su libro “30 cm. La distancia por recorrer más importante de tu vida”, con el cual debuta como escritor y llega para presentarlo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Amoraga Calvó cuenta la historia de cómo la vida empresarial y el estrés lo llevaron a enfermarse y renunciar a la empresa que había formado a lo largo de los años, esto en el afán de reencontrarse y darle un sentido más profundo a sus días.

Este autor español creció en un entorno que lo programó para pensar que el dinero era la respuesta a todo, pero ahora, en su libro, narra un testimonio de renuncia, reinvención y valentía para dejar atrás todo lo cotidiano.

“La auto exigencia que yo me había generado para ser siempre el mejor y que todo el mundo me reconociera, ganar mucho dinero y poder divertirme mucho era lo que me estaba matando, entonces al final tomé la decisión más difícil de mi vida, ya que luego de 25 años trabajando para levantar una empresa potente, decidí cortar por lo sano, desmontarla, cerrarla y lanzarme al vacío para averiguar qué me está pasando”.

“Nos enseñaron que tener daba la felicidad, pero cuando llegas a tener mucho te extraña y te preguntas dónde está la felicidad prometida. Al principio sí te diviertes mucho, pero después no llena ese tipo de vida, se vuelve cotidiano y piensas que debes tener más, no tiene fin, todo conduce a un vacío. Tuve un susto muy radical en mi salud que me llevó a darme cuenta de que yo no era ni tan buena persona, ni tan fuerte ni tan nada, mi única fortaleza era económica”.

En este libro publicado por la editorial Caligrama, el autor comparte sus conocimientos con aquellos que como él, estén deseosos de tomar el camino del autoconocimiento, el cual “los llevará a enfrentar y superar sus miedos”.

En resumidas cuentas, este es un texto imperdible para aquellos que quieran recorrer esos “30 centímetros” que separan la mente de lo que verdaderamente importa: el corazón.

Asiste

Presentación del libro “30cm. La distancia por recorrer más importante de tu vida” de Tono Amoraga, bajo la presentación de Miguel Granada Moragrega. Editorial: Caligrama / Penguin Random House. Domingo 01 de diciembre, 13:30 a 14:20 horas, Salón B, Área Internacional, Expo Guadalajara.